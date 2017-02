(Görüntülü Haber) (Özel) Beşiktaş yönetimin Galatasaray maçı değerlendirmeleri devam ediyor

Ahmet Ürkmezgil ''Efendice gidip efendice çıkacağımzı bir maç olsun'' Metin Albayrak ''Yenmek için gideceğiz'' Türk Telekom Arena'da yarın akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Beşiktaşllı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak maça ait düşüncelerini 'ya açıkladı. Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil Beşiktaşlı taraftarların ilk kez Telekom Arena'ya gideceklerini belirtip ''Efendice gidip efendice çıkacağımzı bir maç olsun'' derken Basın Sözcüsü Metin Albayrak ''Skor tahmini yapmak istemiyorum yenelim yeter,sonuçta 1-0 olunca da 3 puan yazılıyor'' diye konuştu. Her iki yöneticinin açıklamaları şu şekilde AHMET ÜRKMEZGİL ''EFENDİCE GİDİP EFENDİCE ÇIKACAĞIMZI BİR MAÇ OLSUN'' ''Bizim için diğer derbilerin heyecanı ve atmosferinden çok bir fakı yok.Daha ikinci yarının başları, çok özel bir durum yok,yani ölüm kalım maçı değil.Tek bir özelliği Türk Telekom Arena'ya ilk defa taraftarımızla gidiyoruz.Tabiki onun bir heyecanı var.İnşallah oradan efendice gidip efendice çıkabileceğimiz bir maç gerçekleşir.Benim en az netice kadar önemli olan isteğim de budur. Yenersek şampiyonluğun garantileneceği varsayımına katılmıyorum.Ben yönetim kurulunun en yaşlı üyesiyim ve bu konudaki tecrübelerim bir hayli fazla.Bir kere derbi maçlarına favori çıkmak diye bir şey yok.Bunun örneklerini geçmişte çok fazla yaşadık.Dolayısıyla daha oynanmamış bir derbi maçında da olsa sıradan klasik maçta da olsa bile bu geçerli.Tabiki takım şu anda çok iyi gidiyor.Takımın başında da çok tecrübeli bir hoca var.Sayın Şenol Güneş hocam o konuda da çok tecrübeli.Dolayısıyla derbinin her türlü sonuca açık olduğunu çok iyi bilen biri. Bunu aynı şekilde öğrencilerine de nakledecektir.Onlar da bu işin çok ciddiyetinde olacaklardır.Dolayısıyla o manada hem camia, hem takım, hem yönetim olarak öyle bir tuzağın içinde olamayacağımız düşünüyorum, olmamamız da lazım.Derbilerde her netice olabilir.İnşallah bizim gayemiz şu andaki futbolumuzu, çıkışımızı aynen devam ettirip Türk Telekom Arena'dan galibiyetle ayrılmaktır.Tabi oradan galibiyetle ayrılırsa üzerimizdeki baskı kalkacaktır ama hiç bir şey de bitmeyecektir çünkü olmadık maçlarde neler kaybedilidğini hepimiz biliyoruz.'' METİN ALBAYRAK ''YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ'' ''Tabiki puan farkıyla alakalı aramızda 7 puan var.O'nların evsahipliğinde olacak bir maç ve Galatasaray doğal olarak bizi yenip 3 puanı almak isteyecek.Biz de yenmek için gideceğiz.Çünkü biz de yenip aramızdaki puan farkını daha yukarılara taşıyıp önümüze daha rahat bakmak istiyoruz.Güzel bir maç olacak ama kamuoyununun bizi favori addetmesi doğru değil.Sonuç itibari ile biz kazanmaya gidiyoruz.Oynamadan, hele derbi maçlarının hiç bir zaman favorisi olmaz.Onun için şimdiden böyle bir şey söylemek doğru değil.Biz oraya galip gelmek için gidiyoruz.İnşallah ta geleceğiz.Skor tahmini yapmak istemiyorum yenelim yeter,sonuçta 1-0 olunca da 3 puan yazılıyor.Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz.İnşallah oradan galip gelerek döneceğiz. Taraftarımız da ilk kez oraya gidecek.Efendi Beşiktaş gibi orada taraftarımız takımımızı pozitif anlamda destekleyip Beşiktaşımızla orada bir sinerji yaratacak.Onların da orda olması bizim açımızdan çok daha anlamlı ve önemli olacak.''