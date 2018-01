(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal: "Başakşehir'in başarısı tesadüf değil"

"Çok karakterli oyuncu grubumuz var" "İkinci yarı son derece zor geçecek" "Yaşanan sıkıntılar hedeflerimizin önüne geçmedi" "Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı çekişmeli geçecek" "Cenk'in sorumluluğu daha da arttı" "Fatih Terim'in gelişi ivme kazandıracaktır" Serhan TÜRK/ANTALYA,() TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankaragücü, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Ligde lider durumda olan ve 30 Aralık'tan bu yana ikinci yarı için hazırlıklarını sürdüren Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Antalya'daki kampta güzel bir ortam olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden İsmail Kartal, "İlk yarı sakat oyuncularımız vardı. Onların takıma katılmasıyla gücümüzün biraz daha artacağını düşünüyoruz. Nduka'nın sakatlığı devam ediyor. Onun 1,5 2 ay daha zamanı var. İkici yarıda kaldığımız yerden devam ederek Ankaragücü'nü en iyi yerlere götürebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Çok iyi çalışıyoruz ve çok güzel bir ortamımız var. İçsel birlikteliğimiz ve huzurumuz çalışarak en büyük enerjimiz, en büyük silahımız oldu. Bugünlere gelmemizin en büyük nedeni içsel birlikteliğimiz, birbirimize olan inancımız, saygımız, iyi çalışmamız ve karakterli oyuncularla birlikte olmamızdır" dedi. "İKİNCİ YARI SON DERECE ZOR GEÇECEK" Ligin ikinci yarısında favori olmadıklarını söyleyen Kartal, "İkinci yarı son derece zor geçecek. Bence ikinci yarı lig yeniden başlıyor. Önceden bir şey söylemek doğru olmaz. Bu ligde son sırada olan bir takım lider takımı yenebiliyor. Hiçbir karşılaşma önceden bilindiği, düşünüldüğü gibi sonuçlanmıyor. Bu lig gerçekten sert bir lig. Her şeyin her zaman değişebileceği bir lig. Bununla birlikte çok da kaliteli bir lig. Kendimizi bu ligde favori olarak görmüyoruz. Biz maç düşünüyoruz. Her maça ayrı bir şekilde hazırlanarak, her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz" şeklinde konuştu. "YAŞANAN SIKINTILAR HEDEFLERİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEDİ" Takımda sıkıntının devam ettiğini ifade eden Kartal, "Ufak ufak bir şeyler oluyor tabi ama başkanımız ve yönetimimiz takımımızı bu sıkıntılardan kurtarmak için uğraşıyor. Ben kısa bir zamanda bu sıkıntıların giderebileceğini düşünüyorum. Ama hiç bir zaman bu sıkıntılar hedeflerimizin inancımızı çalışmamızın ve futbolumuzun önüne geçmedi. Bunu sağlayan bizim birlikteliğimiz, inancımız ve karakterli oyuncu grubudur" diye konuştu. "ANKARAGÜCÜ'NE VERİLMİŞ BİR SÖZÜM VAR" Ankaragücü'ne söz verdiğini ve sorumluluklarının bilincinde olduğunu söyleyen Kartal, "Dolaylı olarak bir iki teklif geldi ama ben onlara izin vermedim. Ben Ankaragücü'nün teknik direktörüyüm ve burada bir mukavelem var. Sonuna kadar yapmam gereken işimin başındayım. Ayrıca işimin de bilincindeyim. Benim için verilen söz her şeyden önce gelir. Ankaragücü'ne verilmiş bir sözüm var. Bu kadar köklü bir tarihi olan 1910 yılında MKE işçilerinin kuruduğu emek takımı, halkın takımı, çok coşkulu bir taraftar topluluğumuz var. Onlara layık olmak, onları mutlu etmek ve başarılı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "İKİNCİ YARI ÇEKİŞMELİ GEÇECEK" İsmail Kartal, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışı için şunları söyledi: "Süper Lig de bizim TFF 1'inci Lig gibi. Zirve yarışında herkesin birbirine yakın olduğu bir lig. Hem Süper Lig, hem de TFF 1'inci Lig çekişmeli maçlara sahne olacak diye düşünüyorum. Süper Lig'de zirve yarışı ilk 4 takım arasında devam edecek gibi. Bizde de ilk iki sıra için 4-5 takım arasında zirve mücadelesi devam ediyor. İlk 6 sırayı ise bilemem çünkü ligin 14'üncü ve 15'inci sırasıyla 6'ncı ve 7'nci sırası arasında -8 puanlık bir fark var. Maç kazanan anında kendisini play-off yarışında bulabilir. 2-3 maç kaybeden de kendisini düşme potasında görebilir. Onun için bu ligde her zaman her şey olabilir." "BAŞAKŞEHİR'İN BAŞARISI TESADÜF DEĞİL" Kartal, Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir hakkında ise şöyle konuştu: "Başakşehir'i çok başarılı buluyorum. Sistem takımı. Abdullah Avcı, bir proje takımında ve 7-8 yıldır orada. Herhangi bir ekonomik sıkıntıları yok. Doğru planlama ve yapılanmayla bugünlere geldiler. Bunlar tesadüf değil. Türkiye'de her kulübe böyle hoşgörülü bakılsa, zaman ve imkan tanınsa da bu takımları çoğaltabilsek." "CENK'İN SORUMLULUĞU DAHA DA ARTTI" Cenk Tosun'un Everton'a transferi ve Arda Turan'ın isminin Medipol Başakşehir ile anılması üzerine İsmail Kartal, "Cenk Tosun kendisini çok geliştirdi. Bu konuda Şenol Güneş'i de tebrik etmek lazım. Cenk'e büyük bir katkı sağladı. Cenk Tosun'un İngiltere'ye gitmesi, Türk futbolu adına güzel bir şey. Beşiktaş'a ekonomik anlamda kazandırdığı da çok güzel. Türk futbolcuların önünü açması açısından önemli. İngiliz takımlarının, Türk takımlarına ve Türk futbolculara bakış açısı değişecek. Bundan sonra Cenk Tosun'un sorumluluğu daha da artıyor. Oynayacağı futbol, atacağı goller Avrupa kulüplerinin Türk futbolcuna ve kulüplere bakış açısını değiştirecek. Cenk Tosun'un artık böyle bir misyonunun da olduğunu düşünüyorum. Başakşehir güçlü bir camia. Arda Turan'ı kadrolarına katarak şampiyonluk yarışında daha emin adımlarla giderek, kadro derinliğini güçlendirerek ve bir marka değerini takıma katarak sonuna kadar şampiyonluğu bırakmayacaklarının bir öngörüsüdür diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Joachim Löw ile çalışma durumunun gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Kartal, "Löw benim arkadaşım, dostum. Yıllar önce böyle bir şey konu olmuştu. Onun menajeri aracılığıyla konuştuk ve bana 'İngilizceni biraz daha ilerlet' dedi. Gidip, çalışacağız diye net bir durum yoktu. Sadece böyle bir şey olabilir mi diye sorduğumda 'sen İngilizceni ilerlet o zaman olabilir' demişti. Zaten üzerinden çok uzun süre geçti" şeklinde konuştu. "FATİH TERİM'İN GELİŞİ İVME KAZANDIRACAKTIR" İsmail Kartal son olarak Aykut Kocaman, Tudor, Lucescu ve Fatih Terim hakkında şunları söyledi: "Tudor'un gelişi de gidişi de sıkıntılı oldu. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi bir ivme kazandıracaktır. Heyecan ve sinerji yaratacaktır diye düşünüyorum. Milli takım konusuna çok fazla girmek istemiyorum. Sonuçta Lucescu'nun kendine göre bir marka değeri var. Türkiye Futbol Federasyonu onu milli takımın başına getirdi. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Aykut Kocaman, düzgün bir insan iyi bir ekibi var başarılı olacağına inanıyorum." Öte yandan Robin Van Persie için çok fazla konuşmak istemeyen Kartal, "Her şey ortada zaten" dedi.