(Görüntülü Haber) (özel) Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çoban Yarışların tek adresi Afyonkarahisar olacak

Spora yatırım yapmaya devam edeceğiz

Afyon halkı spor takımlarının yanında

İlk sporcu otelini yaptık

Olgucan KALKAN-İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,()

2018 Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar'ın belediye başkanı Burhanettin Çoban, spora yaptıkları yatırımlar hakkında Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

2018 Dünya Motokros Şampiyonasına ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar'da belediye başkanı Burhanettin Çoban, Biz, 2016 yılında belediyemizin kendi imkanlarıyla 167 bin metrekare arazi üzerinde 21 günde bir motokros yarış pisti yapmıştık. Yaptığımız bu tesis hem Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan hem de Dünya Motosiklet Federasyonu'ndan onay almıştı. İki yıldır Türkiye içi Enduro, Motokros ve Süper Enduro yarışlarını burada yapıyorduk. 2017 yılında Dünya Motosiklet Federasyonu'na başvuruda bulunarak Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nı yapmak istediğimizi ilettik. Heyet geldi, tesislerimizi otellerimizi ve şehri inceledi. Her şey için onay verdi. 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde Türkiye'de 2009 yılından sonra ilk kez Dünya Motokros Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da yapacağız ifadelerini kullandı.

YARIŞLARIN TEK ADRESİ AFYONKARAHİSAR OLACAK

Spora büyük yatırımlar yaptıklarını ve Afyonkarahisar'ın yakında yarışlar için tek adres olacağını belirten Çoban, İstanbul'da İstanbul Park adıyla bir Formula yarış pisti yapılmıştı. Bir kaç yıl kullanıldı. Ancak şu an orası yıllardır atıl vaziyette. Başka amaçlarla değerlendiriliyor. Biz spora çok ciddi yatırımlar yaptık. Afyonkarahisar'da şu an da Türkiye'nin aynı alan içinde en büyük spor kompleksi var. Bu kompleksin içinde her türlü spor branşının müsabaka ve antrenman yapabileceği tesislerimiz mevcut. Motokros yarışlarını buna 2016 yılında dahil ettik. Türkiye'nin en büyük, en güzel ve en modern yarış pistini hem otomobillerin hem de motosikletlerin yarışabilecekleri asfalt yarış pistlerimizi yapıyoruz. Projemize başladık ve arazi tahsisimiz gerçekleşti. Yaklaşık 630 bin metrekarelik bir alanda en az pist uzunluğu 4.500 metre, genişliği ise 12 metre olması kaydıyla pistimizi yapmaya başlayacağız. Bu pistimizi yaptığımızda göreceksiniz ki bu tip yarışların tek adresi Afyonkarahisar olacak açıklamasını yaptı.

SPORA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar'a yapılan spor yatırımları ile ilgili şunları söyledi

Afyonkarahisar'da 58 mahalle var. Her mahalleye çocuklarımız ve gençlerimiz için bir halı saha yaptık. Bu semtlerimize içinde fitness salonu, step-aerobik yapılabilecek, hatta kimisinde yüzme havuzu olan spor tesislerini yapmaya başladık. Belediye tarihinde ilk kez kapalı spor salonunu yapmıştık. Şu an ikinci salonumuzu yapıyoruz ki bu salondan Türkiye'de sadece 5 tane var. Taraflex zemin olan salonumuz hentbol, voleybol ve futsal müsabakalarına uygun olacak. Böyle bir tesisi Afyonkarahisar'a kazandırıyoruz. Ayrıca biz Afyon'da mütevazı bir il olsak da basketbol, voleybol ve futbol kulübümüz var. Futbol takımımız Afjet Afyonspor, 2013 yılında kuruldu. Süper Amatör Ligi'nden başladık ve şu an 2'nci Lig'deyiz. Basketbol takımımız Afyon Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi'nde 2'nci sırada. Voleybolda Efeler Ligi'nde Afyon Belediyesi Yüntaş takımımız var ve ligde yerimiz fena değil. Bunun yanında güreş ve atletizmde farklı kulüplerimiz var. Bizde spora yatırım yapmaya devam edeceğiz.

AFYON HALKI SPOR TAKIMLARININ YANINDA

Afyonkarahisar halkının spora büyük ilgi duyduğunu söyleyen Burhanettin Çoban, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın voleybol, basketbol maçlarını izliyorum ve kendi salonlarında oynamalarına rağmen bir derbi maçı değilse sadece yüzde 20 doluluk olduğunu görüyorum. Bizim voleybol ve basketbolda salonumuz hemen hemen her maç doluyor. Futbolda ise stadyumumuz 15 bin seyirci kapasitesine sahip ve önemli maçlarda hemen hemen doluyorken, diğer maçlarda da en az 10 bin seyirciyi stadyumumuzda ağırlıyoruz. Bu bir Anadolu şehri için önemli bir rakam dedi.

İLK SPORCU OTELİNİ YAPTIK

Ayrıca Afyon'a yapılan sporcu oteliyle birlikte bir çok spor takımına hizmet vereceklerini belirten Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çoban, Afyonkarahisar'da şu anda üç takımımızın sporcularını ayrı ayrı misafir ediyoruz. Bu nedenle bir sporcu oteli projesi planladık ve 92 odalı otelimiz bitmek üzere. 17 milyon TL'lik bir maliyeti var. Hem basketbol, hem voleybol, hem futbolcularımızın kalacağı gibi diğer illerden gerek kamp amaçlı gerekse müsabaka için gelen takımlar bu otelimizde kalabilecek. Ayıca diğer misafirlerimiz de temiz, hijyenik bir ortamda gayet uygun bir şekilde kalma imkanı elde edecekler. Böyle bir sporcu oteline sahip başka bir spor otelinin de olmadığını biliyorum şeklinde konuştu.