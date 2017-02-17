Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1’inci Ligi 1’nci etap müsabakaları Karabük’te başladı. Yeni Mahalle Merkez Spor Salonu'nda açılış seremonisi ile başlayan müsabakalarda Karabük, Zonguldak, Samsun, Adana, Konya, Muğla, Diyarbakır ve Karaman’dan 9 takım mücadele edecek. Seremonide sporcuların birbirlerini selamlayarak sevgi gösterilerinde bulunması izleyenlerden büyük alkış aldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Oğuz Çerik, oturarak voleybol sporunun dünyada üst sıralara ulaştığını ancak henüz Türkiye’de istenilen seviyede olmadığını söyledi. Çerik, "Ama hep birlikte gayretle ülkemizi, Avrupa’da ve dünyada bu spor branşını da temsil etme başarısına ulaşacağız. Bu da siz sporculara olduğu kadar belki çok daha fazlası biz yöneticilere düşüyor. Biz, elimizden gelen gayreti göstereceğiz’’ dedi. Konuşmaların ardından 3 gün sürecek olan karşılaşmalara geçildi.
(Görüntülü Haber) 'Oturarak Voleybol 1'inci Lig' müsabakaları Karabük'te başladı
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1’inci Ligi 1’nci etap müsabakaları Karabük’te başladı. Yeni Mahalle Merkez Spor Salonu'nda açılış seremonisi ile başlayan müsabakalarda...
17 Şubat 2017 Cuma 16:27
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