Galatasaray maçına giderken otobüsten düşen Beşiktaş taraftarı Volkan Atçakan hayati tehlikeyi atlattı. Vodafone Arena'da toplanan Siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 30 otobüs ile dün gece oynanan derbi maç için TT Arena'ya giderken taraftarlardan biri otobüsten düşerek ağır yaralanmıştı. Volkan Atçakan adlı Beşiktaş taraftarının Okmeydanı Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra hayatı tehlikeyi atlattığı belirtildi. Beşiktaş taraftarı ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılırken burada bir takım ameliyatlar olacağı ifade edildi.
(Görüntülü Haber) Otobüsten düşen Beşiktaş taraftarı hayati tehlikeyi atlattı
Galatasaray maçına giderken otobüsten düşen Beşiktaş taraftarı Volkan Atçakan hayati tehlikeyi atlattı. Vodafone Arena'da toplanan Siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 30 otobüs ile dün gece oynanan derbi maç için TT Arena'ya giderken taraftarlardan...
28 Şubat 2017 Salı 15:35
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