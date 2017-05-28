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(Görüntülü Haber) Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Ligde kaldığımız gün, takım ligi bitirdi"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hamzaoğlu, ligin ikinci yarısında iç sahada galibiyet alamadıklarını ifade ederek, "Buna çok üzülüyorum....

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hamzaoğlu, ligin ikinci yarısında iç sahada galibiyet alamadıklarını ifade ederek, "Buna çok üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ligde kaldığımız gün, takım ligi bitirdi. Bizler de çok fazla yüklenemiyoruz. Onları da anlıyoruz" diye konuştu.

Ligde önlerinde bir maç daha olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Onu da en iyi şekilde oynamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Teknik direktör Hamzaoğlu, 4 haftadır maç kazanamadıklarını vurgulayarak, "Bu maçtan ve ligin son maçından galip ayrılmak istiyorduk. Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Oyun kontrolümüzdeyken anlamsız bir şekilde araları açmaya başladık. Rakip golü bulduktan sonra daha da hırslandı" dedi.

Sezonun tüm yorgunluğunun üstlerine bindiğini ifade eden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Oyuncuları maçlara konsantre etmekte eksik kalıyoruz. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu.

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