(Görüntülü Haber) Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz Kaderimizi değiştirme fırsatını kullanmak istiyoruz

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Oyunumuzu geliştirmemiz, doğruları daha fazla yapmamız gerekiyor dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ile Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos, Batıkent Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Ligde 21 puanla 17'nci sırada yer alan Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa maçına çok sayıda oyuncusundan yoksun çıktığını belirtti. Buz, Kasımpaşa sahasında son 3 maçını kazanmıştı. Doğru bir oyunla beraberliği hak etmiştik ama son andaki pozisyonla galibiyeti de yakalayabilirdik dedi.

Öncelikle kendilerine bakmaları gerektiğini söyleyen Buz, Oyunumuzu geliştirmemiz, doğruları daha fazla yapmamız gerekiyor. Karşıdaki ekibi iyi analiz etmemiz, stratejik olarak doğruları bulup, bunların üzerine gitmeliyiz. Son haftalarda da bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Diğer takımlara bakmadan, elimizdeki kaderimizi değiştirme fırsatını kullanmak istiyoruz diye konuştu.

HATALARIN ASGARİYE DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Hakemlerin de hata yapabileceğini dile getiren İrfan Buz, Orada yanlış yoktur. Hata farklı, yanlış farklı bir olay. O yüzden hep iyimser tarafına bakmak istiyoruz. Hakkaniyetli bir şekilde müsabakaların sonuçlanmasını ve hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz şeklinde konuştu.

BURSASPOR MAÇI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Bursaspor maçı ve sakat futbolcuların durumları hakkında konuşan İrfan Buz, Bursaspor ile sahamızda oynuyoruz, önemli bizim için. İyi hazırlanıp, üç puan almayı hedefliyoruz. Umar cezalıydı, bu hafta geri dönüyor. Serdar Gürler'in durumu da iyi görünüyor. Avdija Vrsajevic soru işareti, Numan Çürüksu geri dönüyor. Özer Hurmacı bu hafta bizimle olamayacak, yırtığı var. Zaten son haftalarda da tam olarak sakatlığından dolayı randıman alamadık. Payam yetenekli bir futbolcu. Fiziksel anlamda üzerine koyması gerekiyor. İran liginden geldi, ligimiz kolay bir lig değil. Sert bir lig olduğu için fiziksel olarak daha iyi olması gerekiyor diye konuştu.

LUİZ CARLOS ÖNÜMÜZDEKİ HER MAÇA AYRI AYRI BAKMAMIZ GEREKİYOR

Spor Toto Süper Lig'de rahat bir konumda olmadıklarını ve bundan sonra oynayacakları bütün maçların öneminin farkında olduklarını dile getiren Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos, şu ifadeleri kullandı Gerçekten çok zor maçlar oynayacağız. Önümüzdeki her maça ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Kendine güvenen, birbirine seven bir ekip var. Kendimize olan güvenimizi sahaya yansıtırsak, önümüzdeki maçların sonuçlarına yansıyacaktır. Bu durumdan zorlu da olsa kurtulabileceğimizi düşünüyorum.

HERKES BİRBİRİNİ YENEBİLECEK BİR KONUMA GELDİ

Fikstür avantajı olduğunu ve kolay maçlar oynamayacaklarını ifade eden Luiz Carlos, Çünkü artık herkes birbirini yenebilecek bir konuma geldi. Hiç kimse kendini rahat hissetmiyor. Ciddiyetle ve kendimize güvenle sahaya çıkarsak istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Tek istediğimiz iyi bir şekilde bu durumdan kurtulmak dedi.

GALİBİYETE DAHA YAKIN OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

Bursaspor maçı ile ilgili de konuşan Carlos, Hem bizim hem de onlar için çok zorlu bir maç olacak. Ancak bizim ufak bir avantajımız var, evimizde oynuyoruz. Galibiyete daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Onlara zorlu bir maç yaşatmak ve sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz diye konuştu.