(Görüntülü Haber) Osmanlıspor, Olympiakos maçına kilitlendi

MUSTAFA AKIN - ERCAN ATA / ANKARA,() - UEFA Avrupa Lig'i 2.tur karşılaşmasının ilkini perşembe günü Atina'nın kıyı kenti Pire'nin Karaiskakis Stadyumu'nda Olympiakos ile yapacak olan Osmanlıspor'un takım kaptanları Erdal Kılıçaslan ve Numan Çürüksu maçla ilgili görüşlerini açıklarken hedeflerinin bir üst tur olduğunu dile getirdiler. "TESLİM OLMAYA GİTMYECEĞİZ" Deplasmanına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanlarından Erdal Kılıçaslan, "İlk maçı orada oynayacağız çok zor bir mücadele olacağını biliyoruz. Olympiakos zaten lider ve inanılmaz taraftar kitlesi olduğunu da biliyoruz ve çok büyük bir baskı altında oynayacağız. Biz oraya teslim olmaya gitmeyeceğiz, muhakkak puanla dönmek istiyoruz. Kötü bir gidişatımız var ama buna dur demeyi de bilmemiz lazım, inşallah bu da Olympiakos maçında olacak. Orada olduğu gibi bizde de çok iyi futbolcular var bu bakımdan hiçbir çekincemiz yok" şeklinde konuştu. "RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ EDİYORUZ" Takım kaptanı Numan Çürüksu ise, "Son 32'ye kaldık, gerçekçi olacak olursak bu beklentilerin üzerinde oldu fakat bunu başardık, konsantre olduk, iyi çalıştık buralara kadar geldik. Bundan sonra da bunu devam ettirmek istiyoruz, rakibimizi iyi analiz ediyoruz, iyi çalışıyoruz ve deplasmanda oynayacağımız maçtan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Sezon boyunca inişlerimiz çıkışlarımız oldu, zaman zaman 3 kulvarda yarıştık çok uzun ve geniş bir maç periyodumuz var. Ligdeki kötü gidişatımızın da düzeleceğine inanıyorum. Olympiakos maçında farklı bir konsantrasyon olacak ve olumlu bir şekilde döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.