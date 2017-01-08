Spor Toto Süper Lig takımı Osmanlıspor kamp yaptığı Antalya'nın Serik İlçesi'nde hazırlık maçında TFF 1'inci Lig takımı Mersin İdmanyurdu'na 3-1 yenildi. Otelin sahasındaki mücadelede Mersin İdmanyurdu, Pedriel'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Mersin İdmanyurdu, Abdulkadir ve Nurullah'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Maçın son dakikalarında Osmanlıspor'da kazanılan penaltı atışını Musa ağlara gönderdi. Osmanlıspor Regattin ile kazandığı diğer penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşma Mersin İdmanyurdu'nun 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
(Görüntülü Haber) Osmanlıspor hazırlık maçında Mersin İdmanyurdu'na yenildi
Spor Toto Süper Lig takımı Osmanlıspor kamp yaptığı Antalya'nın Serik İlçesi'nde hazırlık maçında TFF 1'inci Lig takımı Mersin İdmanyurdu'na 3-1 yenildi. Otelin sahasındaki mücadelede Mersin İdmanyurdu, Pedriel'in golüyle ilk yarıyı...
08 Ocak 2017 Pazar 16:11
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