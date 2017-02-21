(Görüntülü Haber) Osmanlıspor'da Olimpiakos hazırlıkları başladı

ERCAN ATA-ANKARA/ UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek Osmanlıspor - Olympiakos maçı öncesi, Osmanlıspor tarafında hazırlıklar başladı. Karşılaşma öncesi Musa Çağıran ve Vaclav Prochazka Osmanlıspor tesislerinde değerlendirmelerde bulundu. Deplasmanda istediğimizi aldık diyen Musa Çağıran, Olimpiakos maçını değerlendirdi: ''72. Dakikada onlardan biri kırmızı kart yedi, golü bulabilirdik. Biz oyun sistemimizi bozmadık ve aynı sistemde devam ettik. Bir gol bulsaydık buradaki maç bizim için daha rahat geçebilirdi. Takım olarak biz çok inanıyoruz. Biz gruplarda Villereal'i eledik ve onlar Olimpiakos'tan çok daha iyi bir takımdı. Olimpiakos'ta iyi bir takım ama biz kendimize içeride inanıyoruz. Bu engeli geçeceğimizi düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.''dedi Deplasmanda iyi bir seyirci olduğunu belirten Çağıran '' Biz futbolcular profesyonel insanlarız. İsterse bir milyon kişi maçı izlesin bir şey değişmiyor ve sadece uğultu geliyor insana. Maça konsantre olunca bir şey farketmiyor. Bizimde stadımız dolacaktır. Tarfatarımız bizi herzaman sabırlı bir şekilde destekliyorlar. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz inandık ve inşallah Olimpiakos engelinide geçeceğiz. Stadın zeminini şuan bilmiyorum ama bizim stat çok güzel bir stat. Zeminin iyi olması bizim için iyi olur. Biz maç ayıran bir takım değiliz her maça aynı çıkıyoruz. Avrupa ligi daha farklı daha iyi motive oluyoruz'' Vaclav Prochazka ise karşılaşma öncesi, "Atina'dan iyi bir sonuçla döndük. Oradaki maçı 0-0 bitirme başarısını gösterdik. Burada avantaj bizde gözüküyor. Tur geçmek için bir şansımız var. Kendi evimizde oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile bu turu geçmek" diye konuştu. Savunma performansı ve karşılaşmada kendine düşen göreve ilişkin Prochazka, "Bizim için zor bir görev olacak. Olympiakos'un hücum hattı gerçekten iyi isimlerden oluşuyor. Olympiakos, güçlü bir takım. İki takım için bakarsanız bizim takımımızın hücum hattı daha iyi. Gol bulacağımıza inanıyorum. Bizde defans olarak, kendi hanemizde 0 yazacak şekilde bitirmek istiyoruz. Bunun içinde her şeyi yapacağız" ifadelerine yer verdi. Futbolcular antrenman çalışmalarına ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 takım halinde yarı sahada pas çalışmalarına geçildi. Numan Çürüksu soğuk algınlığından dolayı antrenmanda yer almazken, Aminu Umar ve hafif ağrıları bulunan Ndiaye takımdan ayrı düz koşu yaptılar. Antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü"