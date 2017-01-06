(Görüntülü Haber) Osmanlıspor, Belek'te lige hazırlanıyor
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Serik İlçesi'ndeki Regnum Carya Otel'in sahasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde sabah...
06 Ocak 2017 Cuma 15:14
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Serik İlçesi'ndeki Regnum Carya Otel'in sahasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde sabah antrenmanına çıkan Osmanlıspor ekibi, çalışmaya düz koşuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda, daha sonra çeşitli pas organizasyonları yapıldı. Dar alanda top kapma çalışması yapan Osmanlıspor, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren eden golcü oyuncu Raul Rusescu ise takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde koşu yaptı.
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