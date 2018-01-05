Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), () Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Başkent temsilcisi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa girdi. Osmanlıspor takımı, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde ilk antrenmanını otelin sahasında yaptı. Koşuyla başlayan antrenman pas, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Osmanlıspor ikinci yarı hazırlıklarına 12 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te devam edecek.
(Görüntülü Haber) Osmanlıspor, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı
Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), () Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Başkent temsilcisi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa girdi....
05 Ocak 2018 Cuma 10:57
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