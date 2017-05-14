Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor maçının ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası basın toplantısında konuştu. Hamzaoğlu, "Tabii 4-0'dan sonra konuşmak kolay değil ama maça başlarken doğru bir şekilde...

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası basın toplantısında konuştu.

Hamzaoğlu, "Tabii 4-0'dan sonra konuşmak kolay değil ama maça başlarken doğru bir şekilde başladık. Taktiksel anlamda Akhisar'ın hem hücum yönlerini kapatıp hem de topa sahip olarak hücum yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama duran bir toptan gol yedik" dedi.

Sezon sonu yaklaştığı için takımının "biraz kırılgan" bir yapısının olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Hamzaoğlu ayrıca, Akhisar Belediyespor'u galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Özellikle top bize geçtiğinde daha iyi çıkışlar yapabilirdik. Savunma olarak çok büyük sıkıntılar yaşamadık ama oyun kurmada ve ikinci, üçüncü bölgede zaman zaman sıkıntı yaşadık. Bizim için oyunu değiştiren attığımız gol oldu. Gol sonrası özellikle ikinci devre başından 4-0 olana kadar oyuna hükmettik. Doğru çıkışlar yaparak özellikle savunmadan hücuma geçişleri çok iyi yaptık. Kaliteli ayaklar, kaliteli oyuncular özellikle hücumda etkin oyuncularımızın görevlerini fazlasıyla yerine getirmesi bize farklı bir galibiyet getirdi" şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246