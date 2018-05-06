Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

(Görüntülü Haber) Ordu'da bisiklet heyecanı

ORDU’da düzenlenen Türkiye Yıldız ve Genç Bay-Bayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda yarışçılar, birinci olabilmek için kıyasıya pedal çevirdi.  Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ordu’nun 'sakin şehir' (Cittaslow) belgesine...

ORDU’da düzenlenen Türkiye Yıldız ve Genç Bay-Bayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda yarışçılar, birinci olabilmek için kıyasıya pedal çevirdi. 

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ordu’nun 'sakin şehir' (Cittaslow) belgesine sahip Perşembe ilçesindeki, Perşembe-Bolaman güzergahında Türkiye Yıldız ve Genç Bay-Bayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası düzenlendi. Şampiyona 2 gün sürerken, yaklaşık 300 sporcu, Türkiye birincisi olabilmek için pedal çevirdi. Heyecanlı geçen yarışmalarda kazalar da meydana geldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 300 sporcunun ve tasnif dışı olarak Azerbaycan Milli Takımı'nın katıldığı şampiyonanın büyük ilgi gördüğünü ve çekişmeli geçtiğini söyledi. Bölgenin tanıtımı açısından organizasyonun da son derece önemli olduğunu belirten Genç, "Bisiklet şampiyonası bu sene sakin şehir ilçemiz Perşembe’de yapılıyor. Bu yarışma gerek ilimizin tanıtımı, yeşil ve mavinin buluştuğu kentimizin ulusal manada tanıtımı açısından en önemli organizasyonlarından biri. Parkur olarak en iyi parkurlardan birisi burada. Bu yarışmayı ilimize veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’na, destek olan Sayın Vali'mize, Büyükşehir Belediye Başkan'ımıza teşekkür ederiz. Aynı anda ilimizde 4 farklı organizasyonla 1000'in üzerinde sporcu ve katılımcı ağırlıyoruz. İlimiz her geçen gün bir spor kenti oluyor” dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314