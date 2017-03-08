(Görüntülü Haber) Olympiakoslu ve Beşiktaşlı taraftarlar maça odaklandı

MUSTAFA AKIN / PİRE,() UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos, Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele yarın TSİ 23.05'te Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Maç öncesi Beşiktaş ve Olympiakos taraftarları mücadeleyi değerlendirdi. Beşiktaş taraftarının stada girişi yasak ancak kulüp tarafından davetli olarak götürülen yaklaşık 150 taraftar yer alacak. Olympiakos maçı için Yunanistan'a giden taraftar uçakta, ''Turdan umutluyuz ve Beşiktaş'ın her zaman yanındayız. Taraftar yasağı çok gereksiz. Bu devirde Türkleri koruyamayız Atina'ya gelmesinler olmuyor. Kardeş kardeş maç izlenebilirdi her iki takımın da taraftarı ateşli güzel bir tribün ambiyansı olurdu. Biz de taşkınlık yapmayacağız, takımımızı yalnız bırakmayacağız'' dedi. Olymiakos'un güçlü bir takım olduğuna da değinen siyah-beyazlı taraftarlar, son 3 maçı kazanamadıklarını ve antrenör değişiminin Olympiakos açısından kötü olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar diğer maçlara daha kalabalık gittiklerine de değinen siyah beyazlı taraftarlar, yasak konulmasının çok saçma olduğunu ve Beşiktaş'ın peşinden gidip güzel bir sonuçla geri döneceklerini kaydettiler. Yunan temsilcinin taraftarından bazıları Olympiakos'un daha güçsüz bir takım olduğuna inanıyorum ve bu maçı kazanmak için bir umutları yok, bunda teknik direktör değişiminin de payı var. Yeni hocanın takımın içinden olmasına rağmen kontrolü tamamen ele geçiremedi. Bu yüzden Beşiktaş bu maçı 1-0 veya 2-0 üstünlükle tamamlar derken bazı taraftarlar ise Olympiakos-Beşiktaş mücadelesi Avrupa maçı olduğu için çok zor. Beşiktaş güçlü bir takım ama Olympiakos da çok kötü değil. Olympiakos'un bu tarz zorlu maç tecrübesi var ve tabii ki kazanmalarını istiyorum. Taraftarlar açısından seyir zevki yüksek olmasını diliyorum'' dedi.