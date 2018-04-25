Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın ifadesi alındı ALİ DANAŞ / İSTANBUL / Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57'nci dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı 3 futbolcunun ifadesi alındı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alındı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen polisler, ZTK'da oynanan karşılaşma ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
(Görüntülü Haber) Olaylı derbiyle ilgili Beşiktaşlı 3 isim ifade verdi
Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın ifadesi alındı ALİ DANAŞ / İSTANBUL / Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57'nci dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma...
25 Nisan 2018 Çarşamba 18:36
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