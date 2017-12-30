ZAANDAM, () Beşiktaş'ın genç kaptanı ve milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un ismi, Hollanda'nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda oyuncunun doğum yeri olan Zaandam kentinde mini bir futbol sahasına verildi. Belediye başkanı tarafından yaptırılan sahanın açılışına Oğuzhan Özyakup, ailesi ve yakınları katıldı.
(Görüntülü Haber) Oğuzhan Özyakup'un ismi, Hollanda'da bir futbol sahasına verildi
ZAANDAM, () Beşiktaş'ın genç kaptanı ve milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un ismi, Hollanda'nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda oyuncunun doğum yeri olan Zaandam kentinde mini bir futbol sahasına verildi. Belediye başkanı...
30 Aralık 2017 Cumartesi 16:56
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