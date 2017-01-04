(Görüntülü Haber) Oğuzhan Özyakup :''Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayı düşünmüyorum''(1)

Şenol Güneş'i taklit ederken vereceği cevabı şaşırdı ''Atiba'nın yanında daha rahatım'' ''Sosa ve Gomez'in kalitesini tartışacak değiliz'' ''O penaltı gol olsa konuşulmayacaktı'' ''En büyük rakibimiz kendimiziz'' Beşiktaş'ın Milli oyuncusu Oğuzhan Özyakup Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Kendini en fazla Atiba'nın yanında rahat hisstetiğini dile getiren Oğuzhan ''Ama hocamız nerde görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum'' dedi. Gaziantepspor maçında kaçırdığı penaltının çok eleştrildiğini söyleyen Oğuzhan 'geçen sezonda penaltıları ben atıyordum sezon başında da ben atıyordum.Şimdi kaçırınca dikkat çekti gol olsa daha az konuşulacaktı'' diye konuşurken Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynama düşüncesinin olmadığını ifade etti. Soruları yanıtlarken Şenol Güneş'in basın toplantılarındaki hareketlerini taklit eden Oğuzhan, elinde salladığı kalem düşünce vereceği cevabı karıştırınca ''Şenol hocamın kalemi elimde O'nu taklit etmek istedim ama olmadı''diye espiri yaptı. Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları şu şekilde: ''ATİBA'NIN YANINDA DAHA RAHATIM'' ''Bu soru bana daha önce çok soruldu.Ben hocam nerde görev verirse elimden gelenin en iyisini yaparak takıma faydalı olmaya çalışırım.Ben kendimi Atiba'nın yanında orta sahada defansın önünde daha rahata hissediyorum.10 numara pozisyununda da oynuyorum.Biliç ev Samet Aybaba zamanında da 10 numarada oynamıştım.Her oyuncu için geçerli olan bir durum ama hocamız nerde görev verirse orada oynarım bu sadece 10 numara 8 numara değil başka mevkiler de olur.'' ''İLK YARI TAKIM İÇİN ÇOK ZORDU'' ''İlk yarı takım için çok zordu. Milli takım arasında kasığımdan sakatlandım. Daha sonra da yine sakatlandım ve 5 hafta sürdü. Bu beni epey zorladı. Kendimi son 3-4 haftadır iyi hissediyorum. İlk yarı iyi geçti. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.'' ''SOSA VE GOMEZ'İN KALİTESİNİ TARTIŞACAK DEĞİLİZ'' Sosa ve Gomez'in kalitelerini tartışacak değiliz. İnanılmaz iyi oyuncular. Gökhan Töre'nin de İsmail Köybaşı'nın da geçen sezon katkısı vardı. Sosa çok fazla asist yaptı, Gomez gol kralı oldu. İnanın çok daha iyi oyuncular katıldı aramıza. Yine yetenekli bir kadroya sahiniz. İnanılmaz bir top oynuyorduk geçen sene.Bu sene geçen seneye göre daha ağır geçti. Bazen skora göre oynamaya başladık. Bu kötü bir şey değil, kendimizi geliştirdiğimizi gösteriyor. Öne geçtiğimizde skoru tutabiliyoruz. Şampiyonluk yolunda en önemli detaylardan biri bu.'' ''AVRUPA LİGİ DE ÇOK ÖNEMLİ'' ''UEFA Avrupa Ligine ve kendi ligimize maç maç bakıyoruz. İsrailli rakibimizin maçını daha izlemedim. Daha çok vaktimiz var ona. Önemli bir kamp dönemimiz var. Avrupa Ligi de önemli. Hedef koymak istemiyorum. Takım olarak da hedef koymadık'' ''O PENALTI GOL OLSA KONUŞULMAYACAKTI'' ''Geçen sezon gol kralı Gomez olduğunda da ben atıyordum penaltıları. Cenk'in gole ihtiyacı olduğunda ben ona bıraktım. Bu o zaman yazılmadı. Ben sakatken penaltıları Cenk kullandı. Son Gaziantepspor maçında kendimi iyi hissettim ve atmak istedim. Cenk te bana bıraktı. Daha önce de tersi olmuştu. Gol olsa bu kadar konuşulmazdı. Futbolda böyle şeyler var.'' ''HAKEMLERİN GÖZLERİNDE BASKIYI HİSSEDEBİLİYORUM'' ''Gerçekten hakemlerin işi zor. Baskı altındalar. Biz futbolcular derbi ve büyük maç öncesi baskıda oluruz. Son zamanlarda hakemin gözlerinin içinde baskıyı hissedebiliyorum. Hepimiz onlara yardım etmeliyiz. Zor maçlar yönetiyorlar. Onlar da tabii ki hata yapacak. Bazen hataları maçın kaderini belirleyebiliyor. Hakemlerin hakkında çok fazla bir şey demek de istemiyorum. Saha içinde biz oyuncular olarak onlara yardım etmeye çalışıyoruz.'' ''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ KENDİMİZİZ'' ''M.Başakşehir çok yetenekli ve tecrübeli bir takım. Sonuçta şampiyonluğa giden takımlar az çok belli. İlk 4'teki takımlar. Şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş her sene şampiyonluk için oynar. Bu sene de öyle olacak. Üstümüzde olduğu için rakibimiz Medipol Başakşehir ama Fenerbahçe ve Galatasaray da var. Bu takımların arasında az puan farkı var. Tek rakibimiz yok. En büyük rakibimiz kendimiziz. İyi oynadığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz. ''TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ'TAN BAŞKA BİR TAKIMDA OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'' 'Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynama düşüncem yok. Futbolun içinde bunlar da var ama benim Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor.Sözleşme konusunu başkanla konuştuk biraz. Şu an kafamda sözleşmeyle ve transferle ilgili bir şey yok.''