(Görüntülü Haber) Neslihan Demir Güler Galatasaray'a imzayı attı

SERHAN TÜRK - İSTANBUL / Galatasaray Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferi Neslihan Demir Güler, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Basın önünde gerçekleşen törene Neslihan Demir Güler ile birlikte Galatasaray Bayan Voleybol Takım Menajeri Nihan Güneyligil katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Galatasaray Bayan Voleybol Takım Menajeri Nihan Güneyligil, "Bu sene Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde büyük hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere; Türk Milli Takımı Kaptanı ve Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli voleybolcuların başında gelen Neslihan Demir Güler ile imza töreninde yer almaktan dolayı çok gururluyum. Bu transferin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'e, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na ve yöneticimiz Sayın Ali Yüce'ye çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşım Neslihan'a da bu kıymetli forma altında nice başarılar diliyorum" dedi. Ali Tanrıyar'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek sözlerine başlayan Neslihan Demir Güler ise, "Çok heyecanlıyım. Kapıdan girer girmez ne kadar önemli bir yerde olduğumu fark ettim. Hazırlanan videoda bile tüylerim diken diken oldu. Herkese teşeşkür ediyorum. Sayın Ali Yüce'ye, Mehmet Berent Bayrakçı'ya, Nihan Güneyligil'e, Neslihan Turan'a... Umarım Galatasaray Bayan Volaybol Takımı'nın hakettiği başarıları bu sene hep birlikte yaşayacağız. Bu büyük ailede olmaktan doylayı çok büyük gurur duyorum" şeklinde konuştu. İmza töreni sonrası Galatasaray Bayan Voleybol Takım Menajeri Nihan Güneyligil, Neslihan Demir Güler'in gelecek sezon takım kaptanı olduğunu duyururken, Neslihan'ın kızı Zeynep Penelepe'ye de transferin gerçekleşmesinde destekte bulunduğu için teşekkür etti.