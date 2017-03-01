(Görüntülü Haber) Nesine.Com Eskişehir Basket'te şimdiki hedef lig kupası

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,() Türkiye Basketbol 1'inci Lig takımı Nesine.Com Eskişehir Basket takımı, Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nı kazandıktan sonra şimdi de gözünü lig kupasına dikti. Geçen 26 Şubat'ta Mersin'de oynanan final maçında İstanbulspor Beylikdüzü'nü 84-79 yenen Nesine.Com Eskişehir Basket takımı, Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nı kazanmıştı. Nesine.Com Eskişehir Basket Başkanı Sinan Özeçoğlu ile yöneticiler, Eskişehir'e getirdikleri federasyon kupasıyla birlikte Sör Otel'de basın toplantısı düzenledi. Sinan Özeçoğlu, Eylül ayında başlayan kupa serüvenlerinin 26 Şubat'ta Mersin'deki final maçıyla bittiğini hedeflerinin lig kupası olduğunu ifade eden Özeçoğlu şöyle konuştu: "Antalya'da başlayan kupa maçlarında 4 galibiyet alıp, bir mağlubiyetle bitirmiştik. 22 Şubat tarihinde başlayan final karşılaşmalarında da sırasıyla Afyon, Sakarya ve İstanbulspor'u yenerek Türkiye Basketbol Federasyon Kupasını Eskişehir'e getirdik. Basketbol anlamında Eskişehir'e gelen ilk kupamızdır. Bundan dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Ligin bitmesine 10 maç kaldı. Bu kupanın bizim için şampiyonluk habercisi olan kupa olmasını diliyorum. Zaten kupayı kazandıktan sonra soyunma odasında oyuncularımız da asıl amaçlarının lig kupası olduğunu belirttiler. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Yönetim, oyuncu kardeşlerimin ve Eskişehir'in buna inanıyor. Önümüzdeki yıl hedefimiz ilk 8'e girmek ve Eskişehir'i Avrupa kupalarında temsil etmektir. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde de Eskişehir'e bir Avrupa kupasını getirmektir."