(Görüntülü Haber) Mustafa Er: "Sow özel bir oyuncu"

Gürkan DURAL / BURSA,() - BURSASPOR Teknik Direktörü Mustafa Er, son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Moussa Sow'a ilişkin, "Çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. 2 haftadır gol atması onun da moral motivasyonunu yükseltti. Ciddi anlamda sorumluluk da alıyor. Ondan beklentimiz çok fazla. Özel bir oyuncu" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Atiker Konyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sabah antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Mustafa Er zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Öneminin ve zorluğunun farkındayız. Taraftarımızın ciddi anlamda maça talebinin olduğunu duyuyoruz. İnşallah Pazartesi akşamı çok güzel bir futbol gecesi olur ve bizim lehimize neticelenir. Biz kazanmak için kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncu arkadaşlarımız durumun farkında. Çok iyi çalışıyorlar. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah Pazartesi gecesi gerekli arzuyu, coşkuyu sahaya yansıttığımız zaman, sinerjiyi yakaladığımız zaman inanıyorum ki sahadan istediğini alarak ayrılan biz olacağız" dedi. "KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ" Konyaspor’un da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Er, "Biz onların durumuna odaklanmadan kendi işimize bakıyoruz. Onlar çıkıştalar. Son 5 haftayı gol yemeden ve kaybetmeden geçirdiler. Onların en büyük avantajları moral motivasyon olarak alt gruptaki en iyi takımlardan bir tanesi. Her takıma saygı duyuyoruz. Geçen hafta Karabük öyleydi, bu hafta Konya da öyle. Kendi yapacaklarımıza daha çok odaklanıp, rakibin artılarını, eksilerini değerlendirip, istediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. John Bostock’un dün takımla birlikte çalışmalara başladığına da değinen genç çalıştırıcı, "Bugün ikinci günü, gözlemliyoruz. Bir aylık bir ara verdi. Çok ciddi bir süre. Badu da geçen haftadan beri antrenmanlara çıkıyor. İyi durumda. Onu da gözlemleyeceğiz" ifadelerini kullandı. "SOW'DAN BEKLENTİMİZ ÇOK FAZLA" Son 2 maçta 2 gol atan Moussa Sow’un iyi durumda olduğunu ve daha da iyiye gittiğini ifade eden Er, "Fiziksel anlamda ne kadar yukarı çekebilirsek o kadar faydalanacağız. Çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. 2 haftadır gol atması onun da moral motivasyonunu yükseltti. Ciddi anlamda sorumluluk da alıyor. Ondan beklentimiz çok fazla. Bütün oyuncularımızdan beklentimiz çok fazla. Özel bir oyuncu. İnşallah üzerine koyarak devam edecektir" şeklinde konuştu. 'Bursaspor’un alt sıralardan kurtulması için kaç puan alması gerekiyor?' sorusunu yanıtlayan Er, "Bu hafta kazanırsak büyük ölçüde bu işi bitireceğiz diye düşünüyorum. 39 puanımız olacak. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu hafta kazanırsak büyük ihtimalle o barajın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum" dedi. "TARAFTARDAN İSTEDİĞİMİZ SADECE DESTEKLEMELERİ" Konyaspor maçında ilk kez taraftarların önüne çıkacağının hatırlatılması üzerine ise Mustafa Er, "Benim için özel bir karşılaşma olacak. 3 tane deplasman oynadık, ilk defa taraftarın önüne çıkacağız. Taraftardan istediğimiz sadece takımı desteklemeleri, takıma yoğunlaşmaları. Onlar takımı desteklediği an bizim takımımız çok farklı bir profile bürünebiliyor. Onlarla beraber sahada sinerji yakalarsak çok daha farklı bir takım izlettiririz. Onlardan takıma destek vermelerini istiyorum" açıklamasını yaptı. TITI ANTRENMANA ÇIKMADI Öte yandan hazırlıkları süren Bursaspor'da Titi antrenmana katılmadı. Tedbir amaçlı dinlendirilen tecrübeli savunma oyuncusunun sol kalça adalesinde sertleşme olduğu ve durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.