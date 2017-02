(Görüntülü Haber) Mustafa Denizli'ye, Eskişehir'de coşkulu karşılama (2)

MANİSASPOR'a 5-1'lik farklı yenilginin ardından Alpay Özalan ile yollarını ayıran Eskişehirspor'un teknik direktörlük için anlaştığı Mustafa Denizli, Eskişehir'de taraftarlarca coşkulu bir şekilde karşılandı. İstanbul'dan Eskişehir'e gelen Mustafa Denizli, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katıldı. Denizli'yi tesislerde Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kulüp yöneticileri ile aralarında Bando EsEs'in de yer aldığı çok sayıda taraftar karşıladı. Bando EsEs, Mustafa Denizli için bestelediği şarkıyı çaldı taraftarlar da 'O süper lig dedikleri, şampiyon yap Eskişehir'i, haydi kurtar bizi Mustafa Denizli. Dönelim o eski günlere. O Süper Lig dedikleri lige' diye tezahüratta bulundu. 'DENİZLİ SÖZÜ BU OLSA GEREK' İmza töreninde konuşan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Mustafa Denizli'nin daha önceden kendilerini söz verdiğini belirterek, "Mustafa Denizli sözü bu olsa gerek. Vaktiyle ikili görüşmelerimiz olmuştu. 'Eskişehirspor'un bana ihtiyacı olduğu zaman hep takip edeceğim ve o gün sizinle olacağım' demişti. O zaman bu zaman bu zamanmış. Mustafa Denizli sözü buymuş. Onun için şahsınıza yönetim kurulu olarak, Eskişehirspor camiası olarak sonsuz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz" dedi. GECİKEN BULUŞMA Eskişehirspor ile 1+1 yıllığına anlaştığı belirtilen Mustafa Denizli de Eskişehir'in kendisi için hem teknik direktörlük hem de futbolculuk döneminde anılarla dolu bir kenti olduğunu söyledi. Denizli şöyle konuştu: "Zaman zaman yaşamda geç buluşmalar diye bir kavram vardır. Belki ben ili Eskişehirspor'un buluşması geç buluşma ama sonunda buluşulmuş bir gün, bir an. Eskişehir beni futbolculuğumdan itibaren yakın ilişkide olduğum şehirlerden bir tanesi. Hem sporculuk yaşantımda hem teknik direktörlük yaşantımda Eskişehir benim için ile ilgili takımlarla ilgili anılarla dolu bir kent. Teknik direktör adamlık hayatımın görev yaptığım kulüplerinde en çok zorlandığım deplasmanlardan da bir tanesiydi. Hem insanlarından ötürü, hem ülkeye katkılarından ötürü, üniversitesiyle sanayisiyle ayrı bir ilgim oldu her zaman." 'HUZUR İÇİNDE BU KARARI VERDİM' Eskişehir'in bir futbol kenti olduğunu ifade eden Denizli, "Huzur içerisinde bu kararı verdim. İnşallah bu buluşma şehir adına, kulübümüz, takımımız adına, insanlarımız adına, ben ve yönetimimiz adına hayırlı bir buluşma olur. Bu heyecanı birlikte yaşarız . Allah inşallah teknik adamlık yaşantımda kazandığım kupaların yanına bir yenisi ilave etme şansını fırsatını verir. Başarıya giden yol kolektif, birlikte olma, kalplerin, gönüllerin aynı hedef için attığı ve çalıştığı yerlerdir. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi. 'KISA SÜRE DİNLENDİM' Kendisinin bir üre dinlendiğini belirten Denizli, "Kısa bir süre dinlendim. Dinlenmek istedim. Dönüşüm için de en doğru kararı verdiğime inanıyorum. Bu birliktelilik profesyonel çalışmanın dışında bir birliktelik. Çalışmanın dışında bir birliktelik. Benim verdim sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığım birliktelik. İnşallah hepimizin istekleri sezon sonunda gerçekleşmiş olur. Bu birlikteliğe bugün bir adım atık. Sezon sonunda bu adımlarımızı inşallah düşündüğümüz yere taşıyacağız" diye konuştu. ALPAY'A TEŞEKKÜR ETTİ TFF 1'inci Lig'in zorlu bir lig olduğunu, karşılaşmalarını TRT ekranında izlediğini anlatan Mustafa Denizli, Alpay Özalan'a da Eskişehirspor'a yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti. Denizli şöyle devam etti: "Benden evvel burada çok değerli talebem görev yaptı. Beni defalarca davet etti. Bir türlü nasip olmadı maça gelmek. Ama ayrıldığı gün kendisini aradım. Eskişehir ile herhangi bir temasım yoktu. Geçmiş olun demek için aradım ama telefonu kapalıydı. Dün telefonla konuşma fırsatı buldum. Akşam buluşacaktık ama yine telefonu kapalıydı ve buluşamadık. Ama bizim nasıl olsa ömür boyu temas içerisinde olduğumuz kardeşim. Öncelikle yaptığı hizmetlerinden dolayı sezon başından beri, getirdiği yer için de kendine şahsen teşekkür ediyorum." YENİ BİR SERÜVEN Eskişehir'de yeni bir serüvene başlayacağını söyleyerek, "Eskişehirspor'un bundan sonraki serüvenini birlikte yaşayacağız. İçeride dışarı o heyecanı hep birlikte teneffüs edeceğiz. Geriye dönüp baktığım zaman, futbol içerisinde yaşanabilecek her şeyi yaşadım. Sevinçler üzüntüler futbol içinde ne varsa her şeyi yaşadım. Burada yenileri ilave olacak. Belki yaşamadığım bazı şeyler yaşanacaktır. Yaşamın diğer kısmına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Sizler inandığımız için ben inandığım için bugün bu grubu burada oluşturduk. Bu yakın ilginize, taraftarın sıcak gösterisine tüm içtenliğimle, samimiyetimle teşekkür ediyorum. Sizin bu ilginize, sevginizse layık olmak için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım" dedi.