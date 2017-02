(Görüntülü Haber) Mustafa Denizli ve kızı, Down Sendromlularla birlikte pasta yaptı

Teknik direktör Mustafa Denizli ve kızı Lal Denizli, Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında down sendromlularla birlikte pasta yaptı. İstanbul Down Sendromu Derneği önderliğinde, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Tomurcuk Vakfı ve Kare Anaokulu iş birliği ile hayata geçirilen Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında düzenlenen organizasyonda Mustafa Denizli ve kızı Lal Denizli, down sendromlularla birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel pasta yaptı. Denizli, Down Sendromu'nun Türkiye'de yeni yeni algılanmaya başladığını belirterek, "Biz de bu etkinliklerin içinde yer alarak Down Sendromlu kardeşlerimize katkıda bulunuyorsak bu bize mutluluk verir. Umarım bu girişimler ülkenin her tarafında destek görür. Ben de bundan sonra elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım. Onlar bu ülkede daha da büyük işlere imza atacaklar" ifadesini kullandı. Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi'yle Down Sendromlu bireylerin, 23 haftalık akademik eğitimin sonucunda aşçı mesleğini edinip, yüzde 100 iş garantisiyle yeni hayatlarına başlayacağı açıklandı. İstanbul Down Sendromu Derneği Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, derneğin tek hedefinin toplumun her kesimiyle birlikte hareket eden, yaşama ve kültürünü pekiştiren eğitim bir yapı olmak olduğunu ifade ederek, "İlk adımlarımızı attık. Hazırladığımız ve hayata geçirmek istediğimiz çok fazla projemiz var. Bugün onlardan birini ve hatta en önemli olanlardan bi tanesini gerçekleştiriyoruz. Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi bizim için çok özel bir proje, yirmi üç haftalık akademik eğitimin sonunda Down Şeflerimizi yüzde yüz iş garantisiyle sektöre kazandıracağız. Eminim ki hayatlarında en özel günleri bizimle birlikte yaşayacaklar. Heyecanımız çok büyük. Down Şefler projemiz dünyada ve Türkiye'de bir ilktir ve toplumun birlikte yaşama kültürüne çok büyük bir etki sağlayacaktır. Bu özel projede 'Sizinle Tamamız' diyen işbirliği ortaklarımıza melek yüzlerim adına teşekkür ederim ve diyorum ki, 'Sadece 1 Fazlayız'" diye konuştu. Kare Anaokulu Kurucusu ve İstanbul Down Sendromu Derneği Asbaşkanı Aydan Gömügen Tuncay da projenin önemine değinirken, etkinliklerinin devam edeceğini açıkladı.