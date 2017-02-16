KEMAL ATLAN - HAKAN TÜRKTAN - ESKİŞEHİR / Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ilk antrenmana çıktı. Mustafa Denizli, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bu hafta deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak olan futbolcularının antrenmanını izledi. Denizli gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Eskişehirsporlu futbolcular hedeflerinin Elazığ'dan galibiyetle dönmek olduğunu belirtti. Eskişehirspor, Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak.
(Görüntülü Haber) Mustafa Denizli, ilk antrenmana çıktı
KEMAL ATLAN - HAKAN TÜRKTAN - ESKİŞEHİR / Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ilk antrenmana çıktı. Mustafa Denizli, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bu hafta deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak...
16 Şubat 2017 Perşembe 17:49
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