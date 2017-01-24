(Görüntülü Haber)Minik Sporcular Projesi tanıtıldı

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için geliştirilen "Minik Sporcular Projesi" yeni dönemde Türkiye'ye yayıldı. PG Türkiye, Migros ve Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen proje doğrultusunda, yeni dönem faaliyetlerinin tanıtımı Babylon Bomonti'de gerçekleştirildi. Tanıtıma, Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı, PG Türkiye ve Migros yetkililerinin yanı sıra oyuncular Özge Borak ve Yusuf Çim katıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Dilek Sabancı, bu projeyle özel eğitime gereksinim duyan çocukların sosyalleşmelerine olanak sağlandığını ifade ederek, "Sporun birleştirici gücünden faydalanarak bu özel çocuklarımızı sosyal hayata çekebilmeye çalıştık. Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda etkinlik yaptık. Daha fazla özel sporcuya ulaşmak için kapsama alanımızı genişlettik. Bu çok güzel bir gurur tablosu" dedi. Özel çocuklarla 2 yaşında ilgilenmeye başladıklarını dile getiren Sabancı, "Özel çocuklarımız, hayata başlarken yaşadıkları dezavantajları telafi etmek için önemli güç ve motivasyon kazanıyorlar" diye konuştu. PG Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da Türkiye'nin bu tür projelere ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Gönüllü öğretmenler ve üniversitelerle projemiz gelişecek ve farkındalık artacak. Ailelerimizin de destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası çocuklarla basketbol oynayan Özge Borak, bu organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özel eğitime ihtiyacı olan ve olmayan çocukları aynı çatı altında buluşturan projede çalışmalara, geçen yıl İstanbul'da 11 haftalık pilot uygulamayla başlandı. Yeni dönemde 15 ilde faaliyetlerin yapıldığı projede, nisan ayına kadar 400 özel çocuğa ulaşılması planlanıyor.