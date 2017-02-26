(Görüntülü Haber) Minik Ege, maç başlarken sahaya girip babasına koştu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde 5 yaşındaki Ege Dolaşkan, 2'nci Amatör Küme'de mücadele eden Yaylacıkspor- Başköyspor karşılaşması başlarken saha içerisine girip futbolcu babasının yanına koştu. Ege'yi Yaylacıksporlu babası Hüseyin Dolaşkan kucağına alarak sahadan çıkardı. Tavşanlı İlçesi Karakova Sentetik Saha'da 2'ci Amatör Küme takımlarından Yaylacıkspor ile Başköyspor karşı karşıya geldi. Orta hakem Bayram Mehmet İça'nın yönettiği, yardımcılığını da Harun Türkmen ile Can Tezer'in yaptığı karşılaşma başlayacağı sırada sahaya Yaylacıksporlu Hüseyin Dolaşkan'ın küçük oğlu Ege girdi. Hakemlerin dışarı çıkması için uyardığı Ege koşarak orta sahada bulunan babasının yanına gitti. Baba Hüseyin Dolaşkan çocuğunu kucaklayarak bir yakınına verdi. Küçük Eğe'nin sahadan çıkarılmasının ardından hakemler karşılaşmayı başlattı. Ege de bir süre tel örgülerin arkasında daha sonra da tribünlere oturarak babasının oynadığı maçı izledi. Karşılaşma, Başköyspor'un 2-1 galibiyeti ile bitti.