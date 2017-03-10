(Görüntülü Haber) Milli eskrimciler törenle karşılandı

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı kafilesi yurda döndü. Esenboğa Havaalanı'nda Türkiye Eskrim Federasyonu yetkilileri tarafından karşılanan kafilede, federasyon başkanı Murat Atalı'nın yanı sıra, Milli Takımlar Antrenörü Valeriy Shtarbabin, kılıç kategorisinde altın madalya kazanan ve Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar ve diğer sporcular yer aldı. Kafile çiçeklerle karşılarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Ahmed Acar'ı kutladığı telgraf da çerçevelettirilerek milli sporcuya hediye edildi. Havaalanında açıklama yapan Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, Bize inananları mahcup etmedik. Milletimize böyle bir madalya hediye ettiğimiz için mutluyuz diye konuştu. Alınan madalyada İbrahim Ahmed Acar kadar Milli Takımlar Antrenörü Shartbabin'in de çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Atalı, Federasyon yönetimi, İbrahim'in ailesi ve camia olarak kazanılmış bir başarı. Hedefimiz şüphesiz daha yukarı çıktı. Geçen sene olimpiyatlara katıldık, bu yıl da bu başarı geldi. Bunlar, planlamanın ve çok çalışmanın ürünü. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek dedi. Atalı, madalyayla birlikte kendilerine güvenlerinin de geldiğini belirterek, Sadece kendine güvenmek yetmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Eskrimin daha çok anlaşılması, tanıtılması, yaygınlaşması ve yetenekleri keşfetmek gerekiyor. İbrahim bir yetenekti, antrenörümüz onu keşfetti ve ortaya çıkardı. İnşallah başka yetenekli sporcularla daha büyük başarılara ulaşmaya çalışacağız şeklinde konuştu. Milli sporcu İbrahim Ahmed Acar da şampiyonanın kendisi için çok başarılı geçtiğini vurgulayarak, kazandığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade etti.