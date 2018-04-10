(Görüntülü Haber) Milli boksörler Avrupa şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Ramazan SARICI ÇANKIRI,()

İtalya'da 17-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 2018 Genç Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası öncesi Çankırı'da kampa giren Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı, şampiyonayı başarıyla tamamlayıp Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de 6-18 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yaz Gençlik Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor.

Avrupa şampiyonası öncesi Çankırı Emrah Ersoy Boks Antrenman Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli boksörleri bugün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden gelen heyet ziyaret etti. Avrupa şmpiyonasında 51, 57, 60 ve 75 kilo kategorilerinde birinci olan sporculardan ikisi, Buenos Aires'de düzenlenecek 2018 Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı Antrenörü İsa Daştan antrenman sonrası açıklamada bulunarak, Ayın 5'ine kadar 20 sporcu ile burada kamp yaptık, çok güzel geçti. Şimdi ise kendi aralarında seçme yaparak takım belli oldu. Takımımızla teknik taktik çalışmaları yapıyoruz. Çok iyi gidiyor verimlide oluyor antrenmanlarımız. Güzel bir çalışma yaptık akabinde Avrupa şampiyonasında başarı elde edeceğimize inanıyorum ifadelerine yer verdi.

Daştan, Avrupa şampiyonasında şampiyon olarak gençlik olimpiyatlarına katılmayı hedeflediklerini aktararak, Bugünde olimpiyat komitesinden gelen arkadaşlarımız bizleri çalışmalarımızı bir şekilde takip ediyor. Hayırlı olur inşallah. 4 sıklette gençlik olimpiyat vizesi alacağız inşallah beklentimiz var. 4 sıkletin 2 sıkletinde beklentimiz var. Hedefimiz Avrupa şampiyonasında şampiyon olmak ve ardından gençlik olimpiyatlarına katılarak olimpiyat madalyası kazanmak şeklinde konuştu.

Yıldız Bayan Boks Milli Takım Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ise Avrupa şampiyonasının önemli olduğunu dile getirerek, Bizler genç milli takım sorumlusu İsa Daştan ile el ele omuz omuza verip yıldızlardan çıkan sporcuları gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yapmak için birlikte hareket ediyoruz. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Buradaki şampiyona son derece önemli. Gençlik olimpiyatlarına kota niteliği taşıyor. Şehrimizde olimpiyat komitesinden yetkililer geldi. Olimpiyat komitesi de katılacağımız Avrupa şampiyonasının kota maçı olması nedeniyle yerinde görüp inceleme yapmak için kampımızı ve şehrimizi ziyarete geldiler dedi.

Çınar, hedeflerinin madalyalar ile dönmek olduğunu sözlerine ekleyerek, Tek yürek, tek bilek, tek vücut olduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize olimpiyat madalyasını almak için bütün imkanları seferber eden Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu.