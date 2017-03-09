(Görüntülü Haber) MHP'li Taşdoğan'dan Gaziantepspor yorumu

"Gaziantepspor'un ligdeki durumu içler acısı" "Türkiye Futbol Federasyonu takımın kaderiyle oynuyor" MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un durumunun içler acısı olduğunu söyledi. İl binasında basın toplantısı düzenleyen Taşdoğan, kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Gaziantepspor'un ligdeki durumunun içler acısı olduğunu, Gazianteplilerin ve siyasi iradenin takıma sahip çıkması gerektiğini belirten Taşdoğan, "Gaziantepspor küme düşerse şehrimiz de her alanda küme düşmüş olacaktır. Artık Gaziantepspor yönetiminin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu takımın kaderiyle oynuyor. Bursaspor maçındaki hakem rezaleti adeta Gaziantepspor'a kumpas kurulmuş gibiydi. TFF içinde fareler bir an önce temizlenmelidir. MHP olarak Gaziantep'e yıllarca hizmet etmiş bu şehrin takımının zor gününde destekçisiyiz" dedi.