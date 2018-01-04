(Görüntülü Haber) MHK Başkanı Namoğlu ve Galatasaray Başkanı Özbek seminerde konuştu
04 Ocak 2018 Perşembe 13:37
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