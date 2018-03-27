(Görüntülü Haber) MHK Başkanı Namoğlu Hedefimiz gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulamak (2)
27 Mart 2018 Salı 21:49
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