(Görüntülü Haber) Metin Albayrak Hocamız işinin başında

Ayakta alkışladım

Gökhan Hebepçi İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Matematiksel olarak şanslarının devam ettiğini ifade eden Metin Albayrak, Ligin sonuna kadar bu yarışta varız. Geçen haftadan sonra bugün iyi futbol oynadık, taraftar muhteşemdi. Onlara armağan olsun. Takıma sonuna kadar destek çıktı, takım da karşılığını vererek 3 puanı aldı. Önümüzdeki hafta rakiplerimizin puan kaybı şart. Avantaj kaybettik, her şey olabilir dedi.

HOCAMIZ İŞİNİN BAŞINDA

Şenol Güneş'in sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatan Albayrak, Kurumlarda imzaların devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. Bizim dışımızda gelişen, fal bakar gibi sürekli hocayı yolluyorlar, başka hocalar geliyor. Bunlar hoş değil. Hocamızla 1 sene daha sözleşmemiz var. Hocamız da işinin başında, devam ediyoruz. Sezon sonu bakarız. Hocayla 1 sene daha sözleşmemiz devam ediyor diye konuştu.

AYAKTA ALKIŞLADIM

Adriano'nun attığı golle ilgili de konuşan Albayrak, Adriano geçen sene Rize maçında attı. Ayakta alkışladım ifadelerini kullandı.