(Görüntülü Haber) Mesut Özil İstanbul'da

Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geldi. Takımı Arsenal ile sözleşme uzatıp, uzatmayacağı konuşulan ve son haftalarda gösterdiği performans sebebi ile eleştirilen Mesut Özil, İstanbul'un tanınmış, ünlü restoranlarından birinde arkadaşları yemek yedi. Mesut Özil restoran çıkışında sorulan sorulara yanıt vermeden sevgilisi Amine Gülşe ile mekanı terk etti.