Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Psikoterapist Karakaya: Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı bomba adayı
Sahipsiz çocuk ve gençler, canlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hanuka bayramı' mesajı
Flash!!! Rus askeri uçağı Karadeniz'de düştü
Düşen Rus askeri uçağında gazeteciler...
Sosyal medyada terör destek veren 10 bin kişiye soruşturma
Bin 656 kiş teröre destek...

(Görüntülü Haber) Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor maçının ardından

TÜRKİYE 1'inci Ligi’nde Bandırmaspor’u 1-0 yenen Mersin İdmanyurdu'nun teknik sorumlusu Yusuf Şimşek, şunları söyledi: "Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Golü de atmasını bildik. İkinci yarı rakibimize pozisyonlar verdik. Futbolcularımız...

TÜRKİYE 1'inci Ligi’nde Bandırmaspor’u 1-0 yenen Mersin İdmanyurdu'nun teknik sorumlusu Yusuf Şimşek, şunları söyledi: "Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Golü de atmasını bildik. İkinci yarı rakibimize pozisyonlar verdik. Futbolcularımız bugün inanılmaz decede mücadele ettik. Maçın dışında Mersin İdmanyurdu'nun buralarda olması beni üzüyor. Mersin'deki değerli büyüklerimiz, iş adamlarımız hep birlikte bu kulübe sahip çıkmalıyız. Biz geldiğimizden belli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu ilk yarının son maçında aldığımız galibiyetle oldu. Bir an önce hep birlikte bu takımı laik olduğu yere getirmeliyiz. İkinci yarı inşallah daha iyi bir Mersin İdmanyurdu izletmek istiyoruz." BİZİ İYİ ANALİZ ETMİŞLER Mersin İdmanyurdu’nun maçı hak ettiğini ifade eden Bandırmaspor teknik direktörü Feyyaz Uçar ise şöyle konuştu: "Bizi iyi analiz etmişler. Biz de kendi çapımızda rakibimizi inceledik ama hafta içinde yaptığımız uyarılarımızı maça yansıtamadık. Mücadele eden, yakaladığı gol pozisyonu atan kazandı. Zaten bizim ligimiz böyle. Bandırmaspor olarak bizi ciddiye almayan rakipleri yenebiliyoruz ama bizi ciddiye alan rakiplere karşı zorluklar yaşıyoruz. Devre arası bizim için çok iyi oldu. Çünkü kadromuz geniş değil ve çok sakatımız var. Devre arası yapacağımız transferlerle öncelikle ligde kalmayı hedefleyeceğiz. Eğer işler iyi giderse play off’u düşünürüz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55