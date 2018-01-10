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(Görüntülü Haber) Mehmet Özdilek Puan olarak olmasa da oyun olarak yükseklerdeyiz

Ali Turan İnşallah 2-3 tane transferle birlikte ikinci yarıya hazır olacağız Milosevic Kamp güzel geçiyor Gürkan DURALANTALYA,() Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Futbolda gol çok önemli, zaman zaman kaybettiğimiz maçlarda...

Ali Turan İnşallah 2-3 tane transferle birlikte ikinci yarıya hazır olacağız
Milosevic Kamp güzel geçiyor
Gürkan DURALANTALYA,()
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Futbolda gol çok önemli, zaman zaman kaybettiğimiz maçlarda bunun travmasını yaşadık. Puan olarak olmasa da, oyunsal anlamda oldukça yükseklerde ilk yarıyı bitirdiğimizi düşünüyorum diye konuştu.
Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile oyuncular Ali Turan ve Deni Milosevic, Antalya'da sürdürdükleri kampta açıklamalarda bulundu. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda yoğun bir süreç yaşadıklarını belirten Mehmet Özdilek, Ligde bulunduğumuz konumdan mutlu değiliz, 4-5 puan daha fazlamız olabilirdi ama bazen futbolda iyi oyun yetmiyor, bunu sonuçlandırmak çok önemli. Rakip ceza sahasında en fazla topla oynayan, pozisyon üreten 3'üncü takımız, bu çok büyük bir gelişme, zaten çok zor gol yiyen bir takımız, bunu biraz daha geliştireceğiz ancak bitiricilik anlamında elimizdeki bütün oyuncuları kullanmama rağmen gerekli verimi maalesef alamadık dedi.
GOL ÇOK ÖNEMLİ
Gol sorunu yaşadıklarına işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, Futbolda gol çok önemli, zaman zaman kaybettiğimiz maçlarda bunun travmasını yaşadık. Her türlü sonuca karşın maçtan sonra da aynı ciddiyetle devam ettik. Puan olarak olmasa da, oyunsal anlamda oldukça yükseklerde ilk yarıyı bitirdiğimizi düşünüyorum diye konuştu.
2-3 OYUNCU DAHA KATILACAK
Kadrodan ayrılan oyuncularla birlikte sayılarının düştüğünü belirten Mehmet Özdilek, Transferde biraz geç kaldık. İkinci yarıya başlarken en azından 3 oyuncunun kadromuzda olmasını istemiştim. Devre arası transferi kolay bir süreç değil, hem oyuncu hem kulüpler ile bunun pazarlığı yapılıyor. Sıkıntılı bir süreç. 1-2 güne kadar en azından 2 oyuncu daha bize katılacak diye düşünüyorum çünkü zamanımız yok diye konuştu.
TAKIMIMA GÜVENİYORUM
7 gün sonra kupada Trabzonspor ile karşılaşacaklarına işaret eden Mehmet Özdilek, Mevcut kadromuzla rövanş maçına çıkacağız. Takımıma güveniyorum, takım birliğini sahaya yansıtarak oynayan bir Konyaspor var. Bu anlayıştan ödün vermeyeceğiz. Gelecek oyuncular da ofansif anlamda bize katkı sağlayacak. Trabzonspor son dönemlerde gücünü ortaya koyan bir takım. Kolay bir maç olmayacak, ümit ederim ki en azından kupada yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı yeşil beyazlı oyuncuların antrenman çalışmalarından da memnun olduğunu kaydetti.
KAMP GÜZEL GEÇİYOR
Atiker Konyasporlu futbolcu Ali Turan ise, 1 haftadır güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, Eksikliklerimiz, sakat arkadaşlarımız vardı, onların da gelmesiyle birlikte çalışmalarımız daha iyi sürüyor. İnşallah 2-3 tane transferle birlikte ikinci yarıya hazır olacağız şeklinde konuştu.
Diğer oyuncu Deni Milosevic de kampın güzel geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek, Hocamız ve yeni gelen oyuncularımız vardı, 2-3 arkadaşımızın gelmesiyle beraber daha iyi olacağımızı düşünüyorum açıklamasını yaptı.

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