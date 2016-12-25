(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: Bizim için harika bir ilk yarı oldu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bizim için harika bir ilk yarı oldu. Harika başladık, harika geliştirdik ve harika bitirdik" dedi. Medipol Başakşehir ve Spor AŞ ile ortaklaşa gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi Kampı'nın dördüncü finali Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı. Ekim ayının ilk gününde başlayan ve yaklaşık 3 ay süren futbol akademi kampının final programına katılan 76 genç futbolcu adayı madalyalarını aldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "video hakem" uygulamasının şu anki süreçte futbolun içinde yer alması gereken bir uygulama olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Başkanımızın söylediği çok güzel şeyler var. Türk futbolu adına konuşulan şeyler bunlar. Video hakem uygulaması nostalji olarak bakıldığında sanki futbolun doğasını bozuyor gibi gözüküyor ama bugünkü gerçeklerle bakıldığında sanki futbolun içinde olması gereken bir durum gibi duruyor. Video hakem uygulaması, hataları azaltmak için düşünülen bir proje. Teknolojinin bu kadar hayatımıza girdiği, futbol ekonomisinin bu kadar büyüdüğü durumda bunlar zaman içinde mutlaka kullanılacak. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. FIFA ve UEFA'nın vereceği bir karar. Bu bir süreçtir. FIFA ve UEFA tarafından denemesi yapılacak ve bu uygulama testten geçecektir." Avcı, lider tamamladıkları Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini de değerlendirerek, "Bizim için harika bir ilk yarı oldu. Harika başladık, harika geliştirdik ve harika bitirdik. Namağlup tek takımız, bardağın dolu tarafından bakıyoruz. Dün kazanmak isterdik ama olmadı. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan bunların hem saha içinde hem saha dışındaki analizini yapmak. Bir tane takviye yaptık. Transfer konusunda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.