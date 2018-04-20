(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir - Kayserispor maçının ardından

Abdullah Avcı: "Kayserispor ligin ciddi ve sert takımlarından biri" "Arda'nın golü oyuna dönmemizi sağladı" "Liderliği aldık" Hakan Ertürk: "Hedeflerimize ulaşmak için puan ya da puanlar almak için gelmiştik" "Kayserispor'un ligi iyi bir yerde tamamlaması için uğraşıyoruz" ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek maç fazlasıya liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kayserispor ligin ciddi ve sert takımlarından biri. Özellikle kendi sahasında pas yapabilen ikinci bölgeden rakibin arkasına koşulara en çok top atan ve birinci, ikinci, üçüncü bölgelerden orta yapan takım. Rakibin baskısını kırmak istedik. Golü bulduk devreye girerken bir tane daha bulabilirdik. Oyun olarak ilk yarıdan memnunum. İkinci yarı oyun ortadaydı seken top ve devamında yediğimiz gol var. Bu andan itibaren oyuncunun kafasında kaygı olabiliyor. Oyuna 10 dakika dönemedik. Arda'nın golü oyuna dönmemizi sağladı. Arda'nın performansı, Adebayor ve Elia'nın çabaları önemliydi. Organizasyonun içinde kalınca son derece memnun oluyoruz" dedi. "LİDERLİĞİ ALDIK" Bu sezon toplamda 6 mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Avcı, "6 mağlubiyet aldık ve her mağlubiyetten sonra galibiyetle döndük. Bugün 30'uncu haftayı kapattık. Cuma günü itibarıyla liderliği aldık. Pazartesiye kadar zihinsel olarak rahat bir şekilde seyredeceğiz. Kayserispor'a başarılar diliyorum" diye konuştu. HAKAN ERTÜRK: "HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İÇİN GELMİŞTİK" Kayserispor yardımcı antrenörü Hakan Ertürk ise "Ligin boyu tamamen kısaldı. Ligin altını üstünü ilgilendiren maçlar oynuyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Kötü başladığımız ikinci yarıda son 3 haftadır yenilgiden sonra içeride kazanınca moralimiz yükselmişti" dedi. "KAYSERİSPOR'UN LİGİ İYİ BİR YERDE TAMAMLAMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ" Medipol Başakşehir karşısında hakimiyetin kendilerinde olduğunu ifade eden Ertürk, "İlk yarı bir tane pozisyon verdik ve gol yedik. Onun dışında pozisyon yok. İkinci yarıya gollü başladık. Başakşehir'den daha iyi oynadık. Oyun bizim kontrolümüzdeydi. Pozisyon bulduk. Atamayınca rakibin kendi atağımızdan verdimiz pozisyonda da gol yedik. Geriye düştükten sonra 3 forvet sahaya sürdük. Uzatmada yediğimiz golle 3-1 geri düştük. İkinci yarıdaki oyun son 4 haftaya umutlu girmemizi sağladı. Ligin ilk yarısında sergilediğimiz oyunun bir benzerini oynadık. Bu oyun son dört maç için iyi sinyal verdi. Dışarıdan da 1 veya 3 puan ne getirebilirsek, hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Kayserispor'un ligi iyi bir yerde tamamlaması için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.