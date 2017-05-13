(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Bugün lideriz. Şimdi Beşiktaş'ın oynayacağı maçı bekleyeceğiz"





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: "Kazanan her zaman haklıdır. İkinci golü bulabilseydik, oyun daha farklı yerlere gidebilirdi"





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Avcı, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarının ifade ederek, "Topa sahip olmak ve oyunun yönünü hızlı değiştirmek istiyorduk. İlk yarıda bunu gerçekleştiremedik. Antrenmanda olmayacak, rakip oyuncunun 60-70 metre top sürmesi sonucunda bir gol yedik. Oyuncularımızın yaşadıkları kaygı belki de bu golü yememize sebep oldu" dedi.



İkinci yarıya baskı ile başladıklarını vurgulayan teknik adam, "Oyuna sonradan giren oyuncularımızın da katkısı geldi. Goller çok doğru dakikalarda geldi. Hava sıcaklığı biraz etkiledi. İyi bir rakibe karşı geriden gelip kazanmak son derece önemliydi. Takımımızda en fazla koşan Emre'ydi. Bu da ne kadar istediğini gösteriyordu. Cebimize koyduğumuz galibiyet çok önemli. Bugün itibarıyla lideriz. Ligin başından beri ilk iki sıra arasında seyrediyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. İki kulvarda gidiyoruz, bunun keyfini yaşayacağız. Sonu nasıl biterse bitsin çok keyifli bir sene" şeklinde konuştu.



Bu arada Avcı, "Bugün Muğla'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı dilemek istiyorum. Ayrıca, 17 Yaş Altı Milli Takımımız da Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kaldı. Bu duyguları yaşamış, mesleki anlamda çıkışını o kulvarda yaşamış bir teknik direktör olarak esi takım arkadaşım Mehmet (Hacıoğlu) hocayı ve oyuncuları kutlarım. Benim de kaderimde İngiltere vardı, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacaklar. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise, konuşacak çok fazla bir şeyin olmadığını dile getirerek, "Medipol Başakşehir kazandı. Kazanan her zaman haklıdır. İkinci golü bulabilseydik, oyun daha farklı yerlere gidebilirdi. Kendi sahasında 3 büyük takımı yenmiş, bu yarışı



sonuna kadar hak eden, kovalayan bir takım var. Yemiş olduğumuz ilk gol biraz şanssızdı, biraz da beceriksizlik vardı. Kaleci açısında hata vardı ama rakibi kutlarım. Oyuncularımı da vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.