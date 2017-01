(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına bileniyor

MUSTAFA AKIN /İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe maçı hazırlıklarına ara vermeden devam eden turuncu-lacivertli ekipte yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin cezası bulunurken Hakan Özmert'in ise sakatlığı devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı zorlu maça 22 oyuncu ile hazırlandıklarını belirterek mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, ''Baktığımızda ikinci yarının ilk maçını oynayacağız. Geride kalan 17 hafta bizim için çok iyi geçti. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ligimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Bir takım dalgalanmalar yaşıyor olmaları Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu değiştirmez. İyi bir müsabaka devam ediyor. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alarak yolumuza devam ederiz. Medyada bu maçla ilgili 'Fenerbahçe'nin son şansı' gibi şeyler yazılıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya daha 18. haftada bu algının oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yarış uzun süre devam edecek. Bizim yükümüz yok. Bizim sadece oyun gücümüz var. Bu oyun gücünü de sahada göstermeye çalışacağız. Oyun gücümüzle hep sahanın içinde olmaya çalışacağız'' dedi. ''ŞU ANDA 22 OYUNCUYLA SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE ÇALIŞIYORUZ'' Lider takımın hocası Abdullah Avcı takımdaki son durumla ilgili olarak, ''Hakan Özmert dışında sakatımız yok. Dünkü kupa maçında Egemen bir darbe almıştı sadece. Onun durumunu takip edeceğiz. Bunun dışında şu anda 22 oyuncuyla sağlıklı bir biçimde çalışıyoruz'' diye konuştu. ''TAKIM OLARAK OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ'' Sezonun ilk yarısında oynanan maça baskı ile başladıklarını hatırlatan Abdullah Avcı, ''55. dakikada Emre'nin kırmızı kart görmesiyle bu sefer rakip baskı yapmaya başladı. Ama bunları da detaylandırdık. Bu maçta nasıl olur bilmiyorum ama biz takım olarak oyunun iki yönünü oynamaya çalışıyoruz. Ne zaman baskı yapacağız, ne zaman bekleyeceğiz bunları çalıştık. Bakalım bu senaryolar sahaya nasıl yansıyacak hep beraber göreceğiz'' şeklinde konuştu. ''OYUNCU KARAKTERLERİ VE KALİTELERİ YÜKSEK ÜÇ OYUNCU ARAMIZA KATILDI'' Turuncu lacivertli ekibe dahil edilen oyuncular hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, ''Oyuncu karakterleri ve kaliteleri yüksek üç oyuncu aramıza katıldı. Ama İrfan Can eski takımındaki cezasından dolayı bu maçta görev alamayacak. Egemen'i zaten konuşmaya gerek yok. Milli Takım'da da beraber çalışmıştık. Rekabetin olduğu yerde her zaman gelişim olur. Biz de bu rekabeti yarattık'' dedi. YENİ TRANSFER JUNIOR CAIÇARA: "BÜYÜLENDİM" Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir kadrosuna katılan Junior Caiçara tesisleri ve stadı gördüğünde büyülendiğini belirterek ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Brezilyalı oyuncu şunları söyledi: "Takımdaki ilk izlenim çok iyi. Baktığımız zaman stadımız tesislerimiz çok iyi, bunlar beni büyüledi. Transferimde de bana çok güvendiler ben de aynı şekilde sahada cevap vermek istiyorum. Türkiye Ligi'ni duydum, gördüm. Bizim takımımızın da bu ligin üstünde olduğunu gördüm. Her rakibe karşı verilecek bir cevabımız var. Deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynamak tabi ki de zorlu olacak. Fenerbahçe maçında da önceliğimiz 3 puan, bu puanı da alamıyorsak maçı 1 puanla bitirmek isteriz. Şampiyonlukla ilgili konuşmak için şu an çok erken çünkü daha çok maç var."