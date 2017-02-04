(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ Sonuca etki edecek bir karar görmedim

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ı 2 - 1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maç sonrası konuştu. Gümüşdağ'ın açıklamaları şöyle; Öncelikle Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyorum. Takımı ve teknik heyeti kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Zaman zaman hakem hatalarıyla ilgili yaptığım açıklamalarımda teknolojiye vurgu yapıyorum. Bugün de sonuca etki edecek bir karar görmedim. Kupada inşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Gümüşdağ. bir soru üzerine ise, Emre'nin pozisyonunda sarı kart doğruydu diye konuştu. Yeni transferleri Emmanuel Adebayor ile ilgili olarak ise Başkan Gümüşdağ, Adebayor dünya çapında önemli bir yıldız oyuncu. Gelişi taraftarı da etkiledi. Kendisini yakın zamanda da daha iyi şekilde göreceğiz ifadelerini kullandı.