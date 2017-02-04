(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan düzeltme açıklaması

Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası yaptığı Sonuca etki edecek bir karar görmedim açıklamasını düzelterek, Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt dedi. Maç sonu bir açıklama daha yapan Gümüşdağ şunları söyledi; Galatasaray adına üzüldüm. Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt. Her zaman söylüyorum, video hakemlik olmazsa, olmazımızdır. Bu tür hataların da olmasını istemeyiz. Ne Galatasaray'ın lehine ne de aleyhinde, ne de Başakşehir'in aleyhine olsun. Doğru olan neyse o olsun. Dolayısıyla Galatasaray'ın adına ben de üzüldüm. Hakemin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama izledim ve düzeltmek istedim.