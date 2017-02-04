Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası yaptığı Sonuca etki edecek bir karar görmedim açıklamasını düzelterek, Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt dedi. Maç sonu bir açıklama daha yapan Gümüşdağ şunları söyledi; Galatasaray adına üzüldüm. Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt. Her zaman söylüyorum, video hakemlik olmazsa, olmazımızdır. Bu tür hataların da olmasını istemeyiz. Ne Galatasaray'ın lehine ne de aleyhinde, ne de Başakşehir'in aleyhine olsun. Doğru olan neyse o olsun. Dolayısıyla Galatasaray'ın adına ben de üzüldüm. Hakemin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama izledim ve düzeltmek istedim.
(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan düzeltme açıklaması
Pozisyonları izledim, attığımız ilk gol ofsayt Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası yaptığı Sonuca etki edecek bir karar görmedim açıklamasını düzelterek, Pozisyonları izledim, attığımız...
04 Şubat 2017 Cumartesi 23:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.