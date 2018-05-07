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(Görüntülü Haber)Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu

Mesut MADANBURDUR, () BURDUR'da üç gün süren Masa Tenisi Küçükler Grup birinciliği sona erdi. Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Küçükler Kız- Erkek Masa Tenisi grup müsabakalarında...

Mesut MADANBURDUR, () BURDUR'da üç gün süren Masa Tenisi Küçükler Grup birinciliği sona erdi. Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Küçükler Kız- Erkek Masa Tenisi grup müsabakalarında erkeklerde İstanbul Özel Şişli Terakki Ortaokulu birinci, İzmir Bornova Özel Okyanus Ortaokulu ikinci, Muğla Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu üçüncü oldu. Kızlarda ise Muğla Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu birinci, Ankara TED Koleji Ortaokulu ikinci, Denizli Yassıhöyük Ortaokulu üçüncü oldu. Turnuvada ilk üçe giren takımlar 25- 27 Mayıs tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak Türkiye finallerinde mücadele edecek.

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