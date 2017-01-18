Murat ÇAKIR - İSTANBUL / (fotoğraflı) Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Uruguaylı stoper Martin Caceres, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Air France Havayolları'na ait uçakla saat 18.00'da eşiyle birlikte Paris'ten İstanbul' gelen Caceres, Türk menajeri tarafından karşılandı. 6 valizle gelen Caceres'in, İstanbul'da Trabzonsporlu yöneticilerle görüşmeler yapacağı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Martin Caceres Trabzonspor için İstanbul'da
Murat ÇAKIR - İSTANBUL / (fotoğraflı) Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Uruguaylı stoper Martin Caceres, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Air France Havayolları'na ait uçakla saat 18.00'da eşiyle...
18 Ocak 2017 Çarşamba 19:26
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