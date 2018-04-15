(Görüntülü Haber) Marmaris Bisiklet Yarışı sona erdi

MUSTAFA AKIN / MARMARİS,() Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı, 482 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Argeus Events tarafından ilk kez düzenlen Salcano Gran Fondo Marmaris bisiklet yarışı, Türkiye'nin yanı sıra 10 ülke sporcularının katılımı gerçekleştirildi. Marmaris merkezindeki Atatürk Caddesi'nde Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın startını verdiği organizasyona 482 sporcu katılım göstererek 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkurda kıyasıya mücadele etti. 97 kilometrelik parkuru erkeklerde 03.02.31'lik derecesi ile Gökhan Uzuntaş, kadınlarda 03.56.15'lik derecesiyle Arzu Sağnak kazandı. 65 kilometrelik parkurda ise erkeklerde 02.04.38'lik derecesi ile Alper Köroğlu, kadınlarda ise 02.31.12'lik derecesi ile Esra Gökçek birincilik kürsüsüne yerleşti. Marmarislilerin ilgiyle takip ettiği yarışın uzun ve kısa parkurunda genel klasman ilk üçleri şu şekilde oluştu: Uzun Parkur Erkek Genel Klasman 1 - Gökhan Uzuntaş - Yeşil Pedal Spor Kulübü - 03.02.31 2 - İsmail Çavuşoğlu - Fiberli Antalyaspor - 03.13.35 3- Egemen Mercanlıoğlu - Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü - 03.13.42 Uzun Parkur Kadın Genel Klasman 1 - Arzu Sağnak - Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü - 03.56.15 2- Fatma Sezer - Karaman Extrem Spor Kulübü - 04.07.20 3- Kübra Bektaş - Başkent Üniversitesi - 04.22.48 Kısa Parkur Erkek Genel Klasman 1- Alper Köroğlu - Trakya Bisiklet ve Spor Kulübü - 02.04.38 2- Ozan Yavuz - Bireysel - 02.10.04 3 - Sedat Keskin - İzgem Carraro - 02.10.05 Kısa Parkur Kadın Genel Klasman 1 - Esra Gökçek - Bireysel - 02.31.12 2 - Azize Bekar - Karaman Extrem Spor Kulübü - 02.31.12 3 - Özge Seçkin - Bireysel - 02.35.34