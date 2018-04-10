(Görüntülü Haber) Marius Sumudica: "Futbolcularımdan mücadele etmelerini istiyorum"

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Futbolcularımdan sadece mücadele etmelerini istiyorum" dedi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Marius Sumudica, "Çok zor bir hafta bizi bekliyor. Son maçlarda takım olarak iyi değildik. Her maç giderek zor oluyor. İki tane büyük takıma karşı: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı mücadele ettik. Bakıldığında iyi bir dönemden geçmedik. Sakatlarımız ve cezalımız vardı. Gençlerbirliği maçından önce de kadroda eksikler var. Takım olarak bir an önce bu durumdan çıkmak için futbolcularımın tatil kafasından çıkması gerekir. Tatil zamanında değiliz. Ben futbolcularımdan taktiği gösterdiğim gibi yapmalarını değil, sadece mücadele etmelerini istiyorum. Mücadele etmelerini istiyorum. Hafta onu karşılaşacağımız rakibimiz Gençlerbirliği, Galatasaray maçına karşı mücadele etmek için çıkmış. Gençlerbirliği yürekten oynadı ve kazandı. Bende takımımı böyle görmek istiyorum. Pazar günü sahaya çıkıp ölene kadar mücadele etmelerini istiyorum. Ancak böyle kazanabiliriz, yoksa kazanamayız" diye konuştu.

BEDİR: "ARTIK KREDİMİZ BİTTİ"

Takımın Gençlerbirliği antrenmanını yakından takip eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Pazar günü Gençlerbirliği ile kendi sahamızda çok önemli bir maça çıkacağız. Bundan öncekiler de ciddi maçlardı ancak, artık kredimizin bittiği bir maç" dedi.

Bedir konuşmasının devamında, "Mutlak galip gelmek zorunda olduğumuz bir maç. Hafta sonu karşılaşacağımız rakibimiz Gençlerbirliği durum itibariyle zor bir yerde. Onlar da, son maçında Galatasaray karşısında çok ciddi bir galibiyet aldı. Özellikle bu sezon çok sürpriz sonuçlar alıyor. İnşallah hafta sonu beklentimiz gerçekleşir ve başka sürprizler yaşamayız. Herkes puan almak zorunda ama sonuçta oynanmadan kazanılmıyor. Futbolcularımızda iki haftada alınan mağlubiyet nedeniyle keyifsizlik vardı, bunu aşmaya çalıştık. Kalan 6 maçta alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. İnşallah hafta sonu beklentimiz gerçekleşir ve galip geliriz. Alabildiğimiz kadar puanlar alıp Avrupa hedefine ulaşmaya çalışacağız. Pazar günü oynayacağımız maça eksiksiz şekilde çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN BEDİR'E ZİYARET

Bu arada Kayseri Ticaret Odası Başkan Adayı Ömer Gülsoy ve beraberindekiler Kayserispor'a nezaket ziyaretinde bulundu. Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Yönetim ile görüşen ziyaretçiler bir müddet antrenmanı takip etti.

Antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve kondisyon çalışması yapan sarı - kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında savunma ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Muammer Zülfikar Yıldırım ve Silvestre Varela ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Deniz Türüç ve Güray Vural katılmadı. Stephane Badji ise, düz koşu yaptı. Kadro dışı bırakılan Fernando Boldrin de antrenmanda yer almadı.