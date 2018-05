(Görüntülü Haber) Malatyasporlu Adem ve Pereira'da 3 maçta hedef galibiyet

Taha AYHAN / MALATYA, () - EVKUR Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem ve Pereira, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasındaki Göztepe maçından puan veya puanlar alacaklarını söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 32'nci haftasında Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü. ADEM: "3 MAÇTAN MAKSİMUM PUAN ALACAĞIZ" Sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncusu Adem Büyük, normal olarak 40 puanın üstünde olmaları gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Son oynadığımız Akhisar maçında da gördük yine bazı şansızlıklarımız devam ediyor gol yollarında. Artık şansızlık demekten yorulduk ama başka bir açıklaması yok bunun. Çünkü net pozisyonlarımız var. Tabii ki rakibi küçümsemek adına konuşmuyorum. Onlarda iyi defans yapıp, iyi durdular. Kalecileri iyi maç çıkardı, 2 tane yüzde yüz gol pozisyonu çıkardı. Çok kritik anlarda belki de gol vuruşu yapamadığımız pozisyonlarda oldu. Tabii ki rakibin durumu çok önemli. Onlar da küme düşme hattından uzaklaşmak istedikleri için doğal olarak böyle bir oyun stili seçmişler kendilerine. Başarılı da oldu diyebilirim ama bizim için sevindirici tarafı pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bir tane sadece yani toptan konsantrasyon eksikliğinden verdiğimiz bir pozisyon var. Onun dışında rakibimize hiç pas yapma şansı vermedik. 90 dakika boyunca uzun toplarla etkili olmaya çalıştılar ama bunu başaramadılar. Tabii ki rakibin durumuna baktığımızda biz kazansaydık bizim için daha da önemliydi ama bu maçları kaybetmemek de önemli çünkü kaybettiğimiz zaman aynı puana sahip olacaktık. İkili averajda da önümüze geçmiş olacaklardı. Bu açıdan da 1 puan bizim için sevindirici. Artık o maç geride kaldı. Son 3 maçımız var. 3 maçımız dan da maksimum futbolcu grubu olarak maksimumumuzu vererek Maximum puanları almak istiyoruz. Ben 46-47 puanı verebileceğimizi düşünüyordum açıkçası ama şu anda baktığımızda biraz daha zor gibi görünüyor ama 44 puanı görebiliriz. En azından bu bizim için sevindirici olur. Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Göztepe çok iyi bir ekip, maliyetli bir ekip futbolcunu kalitesi yüksek. Her zamanki oyunumuzu onların karşısında da sergileyeceğiz. Bence oradan puan puanlarda alabiliriz o deplasmandan. Çünkü onların bir Avrupa Ligi hedefi var. Onlar bizden daha çok kazanmak zorundalar diye düşünüyorlar kendileri. O yüzden biz oradan puan ya da puanlarla döneceğimize adım gibi eminim. Çünkü daha önce bundan önceki oynadığımız deplasmanlarda da bu ekip neler yapabileceğini gösterdi. Böyle maçları daha çok seviyoruz diyebilirim. Umarım da oradan mutlu bir şekilde döneriz." PEREİRA: "EN AZ 6 PUANA TALİBİZ" Malatyaspor'un Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira, kente geldiği günden beri çok çalıştığını kaydederek, "Geçen yıl daha çok çalışmıştık. Bu senede böyle devam ediyoruz. Geçen sene bu lige çıkmak çok zordu ama şimdi önemli olan çıktığımız bu ligde kalmak. Ayrıca ülkenin en iyi takımlar arasında zor bir savaş veriyoruz. Her ne olursa olsun iyi gittiğimizi düşünüyorum. Birkaç hafta önce bize ligde kalmak adına konuştuğumuz zaman 39 puanın yeteceğini zaten düşünüyorduk ama bizim düşüncemiz sadece ligde kalmak değil kalan 3 maçta 9 puan almak. Uzun zamandır da kazanmıyoruz. En az 6 puana talibiz kalan 3 maçtan ligi kazanarak iyi bitirmek istiyoruz. Malatya'da çok iyiyim, çok mutluyum. Geldiğim günden beri insanlar bana iyi davranıyor. Geleceğe baktığınızda şunu söyleyebilirim; ilk tercihim Malatya olacak. Umarım anlaşırız" diye konuştu. Büyük maçlarda her oyuncu gibi kendilerinin farklı konsantre oluğunu ifade eden Pereira, "Bu maçı seçtiğimiz anlamına gelmiyor. Daha küçük takımlar daha kapanarak oynadıkları için bize karşı gol bulmakta zorlanıyoruz. Büyük maçlar için çok özel bir konsantrasyon yok. Her şeye bütün maçları aynı konsantrasyonda çalışıyoruz, çıkıyoruz ama büyük takımlara karşı galiba şansım daha çok oluyor" şeklinde konuştu.