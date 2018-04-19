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(Görüntülü Haber) Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Taha AYHAN/MALATYA, () EVKUR Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman...

Taha AYHAN/MALATYA, () EVKUR Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Aytemiz Alanyaspor maçının bir talihsizlik olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Futbolun bir talihsizliğini yaşadık. Son dakikada gelen gol tabii ki üzdü bizi ama neticede biz ne kadar düzgün olsak da bu maç geride kaldı. Bütün oyuncularımı ve teknik ekibi verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Daha önce de söyledim, canları sağ olsun. Talihsiz bir gol yedik. Tabi önümüzde büyük bir maç var, Beşiktaş ile karşılaşacağız. Rakibimizin büyüklüğünün ve gücünün farkındayız. Beşiktaş, oynadığı futbolla saygıyı hak eden bir takım. Elbette ki İstanbul'da elimizden geleni yapacağız. Kesinlikle şöyle düşünülmesin; elbette ki Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir takım. Ama biz de deplasman karnemize bakıldığında güzel sonuçlar alan bir takımız. Neticede yine her zaman olduğu gibi iyi hazırlanacağız bu maça. Oyuncularımıza da inanıyorum, ellerinden gelen bütün mücadeleyi gösterecekler. Sonuç ne olursa olsun her şeyden önce centilmence bir maç olmasını diliyorum. Elbette ki bütün mücadelemizi sonuna kadar sürdürüp neticesine bakacağız."

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