Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'ndan yolculuklarına başladı. Liglere ara nedeniyle birçok yabancı futbolcu da yeni yıla ülkelerinde girmeyi tercih etti. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel David Mas, Fenerbehçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar bilet işlemlerini yaptırdılar. .Atatürk Havalimanı'nda ünlüler de objektiflere takıldı. Yılbaşını yurtdışında geçirmek isteyen Can Bonomo ve sevgiliside Dış Hatlar terminalinde görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Lig arasında tatil için ülkelerine uçtular
Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'ndan yolculuklarına başladı. Liglere ara nedeniyle birçok yabancı futbolcu da yeni yıla ülkelerinde girmeyi tercih etti. Sabah saatlerinde...
28 Aralık 2017 Perşembe 12:48
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