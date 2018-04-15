(Görüntülü Haber) KYK öğrencileri 'olimpiyat' için pedal çevirdiler

Turgay İPEK ERZURUM, () YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan gençler, Erzurum'un 2026'da aday olduğu olimpiyatlara destek için bisiklet binip, 12 kilometre pedal çevirdi. Erzurum'u pedallarla tanıyalım, sağlımızı koruyalım projesine katılan 120 öğrenci tarihi mekânları gezerken rehberler tarafından bilgilendirildi. Tarihi Yakutiye Medresesi önünde toplanan öğrenciler hep birlikte, Olimpiyat Erzurum'a çok yakışır diye bağırdılar. Atatürk Üniversitesi Kampusu içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü önünde toplanan gençler, kasklarını takıp son hazırlıklarını yapıp Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Kaçmaz önderliğinde birçok anlam ifade eden yolculuğa başladı. Uzun bir konvoy eşliğinde kent merkezine giriş yapan öğrencilerin ilk durağı Yakutiye Medresesi oldu. Burada bir hilal şeklini alan bisikletli öğrenciler hep birlikte, 2026 olimpiyatı Erzurum'a çok yakışır diye bağırıp alkışladılar. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turuna eşlik eden Turizm İl Müdürlüğü'nün rehberi Ömer Raci Haşıroğlu'da gittikleri Yakutiye, Lala Paşa Cami, Ulu Cami ve Çifte Minareli Medrese hakkında bilgiler verdi. Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Salih Kaygusuz, yaklaşık 12 kilometrelik parkurda şehrin tarihi mekânlarını gezen ve uzmanlar tarafından bilgilendirilen gençlerin, hem olimpiyata sahip çıktıklarını hem de pedal çevirerek şehrin tarihi yerlerini gezme fırsatı bulduklarını söyledi. Projeye destek veren Valilik ve İl Kültür Müdürlüğü'ne teşekkür eden Kaygusuz, Muhteşem bir gezi oldu. Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü olarak öğrencilerimize sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenledik. Bu gezide aday olduğumuz 2026 olimpiyata, sağlığa ve tarihe farkındalık kazandırdık. Daha önce anlımızın akıyla çıktığımız 2011 yılında ev sahipliği yaptığımız 25'nci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve 2017 EYOF göstermiştir ki Erzurum bir olimpiyat şehridir. Olimpiyatları alacağımıza ümitliyiz. Gezimiz şehir merkezinde büyük ilgi gördü diye konuştu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ganalı Şerif Hüseyin'de pedal çevirenler arasında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Hüseyin, Erzurum'u pedallarla tanıyalım, sağlımızı koruyalım projesi sayesinde Erzurum'un tarihi mekânlarını gezme ve tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.