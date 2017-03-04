SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,() Çaykur Rizespor'da kaptan Kweuke 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılamanın son dakikalarında Atınç Nukan ile yaşadığı pozisyonun penaltı olduğunu belirten tecrübeli isim şunları söyledi: "Bugün burada çok iyi bir takıma karşı oynadık. Biz de takım olarak iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu mücadelemize devam edersek ligde kalacağımızı düşünüyorum. Atınç Nukan ile iligili pozisyon ise yüzde yüz penaltı bence. Ama hakem vermedi işte, futbolda böyle şeyler oluyor.'' Lige kalmak için umutlarını devam ettiğini belirten Kweuke, "Daha çok çalışacağız. Ama bugünkü mücadelemize baktığımızda herşeyin daha iyi gideceğini düşünüyorum' dedi.
(Görüntülü Haber) Kweuke: "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,() Çaykur Rizespor'da kaptan Kweuke 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılamanın son dakikalarında Atınç Nukan ile yaşadığı pozisyonun penaltı olduğunu belirten tecrübeli...
04 Mart 2017 Cumartesi 22:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.